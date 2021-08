Drame de facture d’infrastructure de dernière minute | Place des investisseurs

in

Une importante disposition législative sur la crypto semble être morte… ce que cela signifie pour le secteur… le bitcoin semble néanmoins haussier

Il y a eu un drame de dernière minute à Washington DC qui est passé sous le radar de la plupart des investisseurs.

Mais si vous êtes un investisseur en crypto – ou envisagez de le devenir – vous devez savoir ce qui se passe.

Vous êtes probablement au courant de la facture d’infrastructure de 1,2 billion de dollars qui a fait son chemin au Congrès ces dernières semaines. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, c’est une disposition fiscale de 11e heure sur les crypto-monnaies qui a été ajoutée à la facture la semaine dernière.

Plus précisément, la cryptographie a été mise dans la ligne de mire comme un moyen de générer des recettes fiscales estimées à 28 milliards de dollars sur 10 ans, qui iraient aux dépenses d’infrastructure. La disposition cible les courtiers en crypto.

Mais la question ici va bien au-delà des impôts.

Comme notre spécialiste de la cryptographie, Luke Lango, a écrit samedi à ses abonnés Crypto Investor Network, le plus gros problème est de savoir comment la législation menace d’embourber le secteur de la cryptographie à cause de la paperasserie bureaucratique qui étouffe la croissance.

Voici Luke, qui donne un aperçu général :

Pour faire court, il y a une proposition dans le nouveau projet de loi sur les infrastructures qui augmenterait la conformité fiscale des participants au marché des crypto-monnaies. Cela semble assez juste. Mais cette proposition inclut les mineurs de crypto, et elle obligerait les mineurs à déposer un type de formulaire 1099 pour certaines transactions que ces mineurs n’ont pas la capacité de déposer, car de par la nature de la blockchain, ils ne savent pas qui sont leurs utilisateurs. Fondamentalement, DC essaie de fermer les cryptos de manière sournoise en exigeant des formulaires fiscaux très spécifiques pour les mineurs qu’ils ne peuvent physiquement pas déposer. Si cette proposition est adoptée, certains soutiennent que ce serait un gros point négatif pour l’utilisation et l’adoption de la crypto-monnaie aux États-Unis, car cela limiterait gravement la capacité d’extraction.

***La semaine dernière, Sens. Ron Wyden, D-Ore., Pat Toomey, R-Pa., et Cynthia Lummis, R-Wyo. a introduit un amendement qui supprime une grande partie de l’imprécision dans la langue d’origine

Plus précisément, l’amendement a clarifié la définition d’un « courtier », à l’exclusion des validateurs, des fabricants de matériel et de logiciels et des développeurs de protocoles.

Ceci est important car la définition actuelle ciblerait les mineurs, les développeurs, les jalonneurs et autres qui n’ont pas de clients. Mais sans clients, ils n’ont pas accès aux informations nécessaires pour se conformer.

Pendant ce temps, un deuxième amendement concurrent est venu de Sens. Rob Portman, R-Ohio, Mark Warner, D-Va., et Kyrsten Sinema, D-Ariz. Mais celui-ci était beaucoup moins hospitalier pour l’industrie de la cryptographie.

Voici CNBC avec plus d’informations sur la langue de leur amendement :

… sur la base des révisions précédentes décrites par Portman, certains pensent que cela laissera la porte ouverte à une définition plus large de « courtier en crypto » et soumettra potentiellement davantage d’investisseurs en crypto à ces taxes plus élevées.

Il est important de noter que le secteur de la cryptographie n’est pas tellement en colère contre la question fiscale – c’est en raison des règles de conformité et de la bureaucratie qui limiteraient la croissance.

De Decrypto, expliquant le danger dans l’amendement Portman :

La proposition de Portman d’inclure uniquement les projets PoW dans l’exemption est impopulaire dans l’industrie de la cryptographie car de nombreux projets dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi) n’identifient pas, et ne peuvent souvent pas, identifier leurs clients, donc les soumettre à une déclaration fiscale pourrait les forcer à fermer. ou quitter les USA Certains ont suggéré que le plan Portman est une “attaque contre DeFi” tandis que Wyden a noté qu’il nuirait au climat en favorisant le segment de crypto le plus énergivore, et nuirait également à l’innovation. Ryan Selkis, le fondateur de la société de recherche Messari, a suggéré que les opposants à la cryptographie au gouvernement américain poursuivaient un plan encore plus cynique. À savoir, il a affirmé que leur plan était de paralyser l’industrie en interdisant les réseaux PoS (comme Ethereum le sera bientôt) pour des raisons de conformité, puis d’attaquer Bitcoin au moyen d’une politique environnementale.

Hier après-midi, il est apparu que le camp Wyden et le camp Portman avaient trouvé un compromis dans la langue de la disposition.

Cependant, à la dernière minute, le sénateur Richard Shelby, R-Ala., a arrêté un effort pour voter sur le dernier langage cryptographique. Il ne l’autoriserait pas à aller de l’avant parce qu’il voulait un vote séparé sur son propre amendement pour augmenter le financement militaire, et le sénateur Bernie Sanders I-Vt., n’accepterait pas ce vote.

Parce que ce processus nécessite un «consentement unanime» parmi les sénateurs, le refus du vote de Shelby signifiait que le nouveau langage cryptographique n’a pas vu la lumière du soleil.

Au moment où j’écris mardi en début d’après-midi, il semble que le langage crypto d’origine fera partie du projet de loi qui doit être voté aujourd’hui.

Il s’agit d’un jeu politique à son paroxysme.

Comme Ted Cruz, R-Texas, l’a dit : « Des milliards de dollars de valeur vont être détruits. »

*** On pourrait penser que cela aurait fait baisser le prix du bitcoin alors que les investisseurs nerveux en crypto ont renfloué

Cependant, alors que la nouvelle de l’impasse a éclaté hier soir, les gains du bitcoin de la journée se sont maintenus. Et au moment où j’écris, le bitcoin n’est que légèrement inférieur aujourd’hui.

Donc, si les investisseurs ne se sentent pas nerveux, ce drame de DC est-il vraiment une grosse affaire ?

Eh bien, soyons clairs sur le véritable impact.

C’est certainement une mauvaise nouvelle pour la construction d’infrastructures de cryptographie aux États-Unis, les emplois aux États-Unis et le rôle des États-Unis en tant que leader du secteur.

Voici la Blockchain Association sur ces préoccupations :

Tel qu’il est écrit, le projet de loi sur l’infrastructure contient des exigences de déclaration IRS nuisibles auxquelles de nombreux membres de l’écosystème crypto n’ont pas les capacités de se conformer. En conséquence, de nombreux acteurs de la crypto seront contraints de déménager à l’étranger, laissant les emplois futurs et la croissance économique sur la table.

Mais du point de vue de la plupart des investisseurs en crypto, cela ne change pas grand-chose. La capacité de la crypto à générer une richesse massive demeure.

Revenons à Luke pour une perspective clé :

La majeure partie du minage de crypto est effectuée à l’extérieur du pays. Ainsi, même si la grande proposition effrayante devait être adoptée, elle n’aurait qu’un impact limité et temporaire sur l’industrie. Toute capacité minière impactée négativement aux États-Unis se déplacerait à l’étranger et l’industrie serait opérationnelle à 100 % de sa capacité en un rien de temps. C’est pourquoi le marché de la cryptographie a largement écarté ces vents contraires réglementaires et a continué à augmenter cette semaine.

Je noterai que même si le vote est adopté aujourd’hui (avec le langage que nous ne voulons pas), il y aura encore de nombreuses opportunités de modifier les dispositions cryptographiques du projet de loi sur l’infrastructure avant qu’il ne soit promulgué.

Nous vous tiendrons au courant.

Au-delà du drame politique, il y a une autre raison pour laquelle les prix de la crypto pourraient être sur le point de bondir.

*** Un catalyseur immédiat qui pourrait faire monter le prix du bitcoin beaucoup plus haut

Ci-dessous, nous examinons le graphique de Bitcoin au cours de la dernière année.

J’ai ajouté deux moyennes mobiles simples (SMA) – en particulier, la SMA de 50 jours (en bleu) et la SMA de 200 jours (en rouge).

Comme son nom l’indique, un SMA est une ligne indiquant la lecture moyenne d’un certain nombre de jours précédents des prix du marché. Comme nous venons de le noter, nous mettons en évidence 50 et 200 jours.

Ce sont deux lignes de tendance importantes.

Chacun représente une ligne psychologique dans le sable qui aide les investisseurs à évaluer les tendances à court et à moyen terme de l’action des prix.

Par exemple, si un prix tombe en dessous de sa SMA de 50 jours, les traders interprètent généralement cela comme un changement de tendance baissière à court terme. Pour éviter des pertes potentielles, certains commerçants vendront, ce qui peut intensifier le mouvement vers le sud, entraînant des baisses de prix encore plus importantes.

L’inverse est également vrai : une poussée vers le nord à travers un SMA de 200 jours est souvent considérée comme un indicateur haussier à moyen terme. Cela peut attirer plus d’acheteurs, ce qui entraîne des gains de prix plus importants.

Alors, que pouvons-nous apprendre des moyennes mobiles simples de Bitcoin aujourd’hui ?

Le mois dernier, le prix du bitcoin a dépassé son SMA de 50 jours, le tenant facilement. Il s’agissait d’un indicateur très haussier de la dynamique à court terme.

Mieux encore, le prix du bitcoin est maintenant remonté jusqu’à son SMA de 200 jours.

Si le bitcoin peut maintenir ce niveau et le transformer en un nouveau support de prix, cela devrait ouvrir la voie à une poussée plus élevée, de nouveau dans la fourchette de 50 000 $.

Indépendamment de ce qui se passe avec le prix du bitcoin à court terme, nous restons incroyablement optimistes quant au potentiel à long terme ici. Il s’agit d’une classe d’actifs révolutionnaire dotée d’un pouvoir perturbateur.

Voici Luke pour nous sortir :

Nous pensons que le fait que le marché regarde la situation dans son ensemble et continue de pousser les prix de la cryptographie à la hausse face aux risques optiques à court terme est un signe sain de sentiment sur le marché. Il souligne essentiellement que les gens qui achètent des cryptos en ce moment sont là pour le long terme, prêts à regarder au-delà des risques à court terme et très optimistes… Nous sommes optimistes. Pas seulement pour le long terme. Mais à court terme aussi. Et nous sommes très optimistes quant aux perspectives de nos nouveaux choix dans le portefeuille.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg