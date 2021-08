Drame familial de Stephen Curry : les allégations d’infidélité se croisent

in

Qu’est-ce qui aurait dû être un été de fête pour Stephen Curry (33) après avoir accepté de prolonger son contrat de quatre ans supplémentaires avec les Golden State Warriors pour 215 millions de dollars, ça tourne au vrai cauchemar après avoir diffusé le conflit familial entre parents: Dell et Sonya Curry.

Une surprise qui en a surpris plus d’un changé à pied car justement l’environnement familial du champion NBA a été qualifié par beaucoup d’idyllique. Mais le 14 juin, selon TMZ, Sonya a demandé le divorce contre Dell, un ancien joueur de plusieurs équipes NBA, et dans les dernières heures la boule de neige ne cesse de grandir.

Et c’est que la mère de Stephen, Seth et Sydel Curry assure que son mari lui a été infidèle à plusieurs reprises tout au long de votre mariage. Une accusation à laquelle le père a répondu par une autre avec nom et prénom : Steven Johnson. Selon Dell Curry, sa femme aurait également été infidèle à l’ancien joueur de la NFL, alors le feuilleton ne fait que s’intensifier sous le regard étonné de leurs enfants.

Dell et Sonya Curry dans une image de 2019. .

En fait, Dell Curry prétend que Sonya vit avec Johnson dans le Tennessee et affirme qu’en conséquence ne devrait pas avoir droit à une pension alimentaire à la suite du divorce en cours. Une affirmation qu’elle nie. Ce qu’il reconnaît, c’est qu’il est actuellement en couple, mais qu’à aucun moment cela n’a commencé alors que les deux vivaient ensemble.

Selon Sonya, qui nie avoir induit Dell en erreur, la relation avec l’ancienne NFL a commencé “des mois après” qu’elle et Dell ont convenu de se séparer légalement en mars 2020. Depuis lors. la mèche s’est allumée et a explosé en prenant plus d’un par surprise.