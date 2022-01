« Drame pour échapper à l’humiliation »: Navjot Singh Sidhu sur la faille de sécurité du Premier ministre Modi au Pendjab

S’adressant à l’ancien ministre en chef Amarinder Singh, Sidhu a déclaré: « Un ancien ministre en chef peut être sans vergogne de s’adresser à des chaises vides. »

Le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a déclaré aujourd’hui que le bureau du Premier ministre est une institution et que Narendra Modi n’est pas seulement le Premier ministre du BJP, mais celui de l’ensemble de l’Inde. Lançant une attaque cinglante contre le Premier ministre Modi sur les allégations contre le gouvernement du Pendjab de mise en danger de la vie du Premier ministre, Sidhu a allégué que les accusations avaient été portées pour échapper à l’humiliation de la faible participation à son rassemblement.

« Le Cabinet du Premier ministre est une institution. Des millions de Pendjabis ont perdu la vie pour le protéger. Chaque Pendjabi et travailleur du Congrès se battront jusqu’à leur dernier souffle pour protéger notre nation. Le Premier ministre n’est pas seulement du BJP mais de tous les Indiens. Chaque enfant de cette nation connaît la valeur de votre vie. Vous diffamez l’État en disant qu’il y avait une menace pour votre vie ici. Vous, votre groupe et le Sangh n’avez peut-être pas déployé autant de drapeaux tricolores que beaucoup sont enveloppés sur les corps des fils du Pendjab », a déclaré Sidhu.

S’adressant aux médias, il a ajouté : « C’était un drame de dire que votre vie était en danger. C’est une grosse farce. C’est une tentative très intelligente pour éviter l’humiliation. Il n’était jamais arrivé auparavant que le Premier ministre indien soit sur le point de s’adresser à seulement 500 personnes à un endroit où 70 000 chaises étaient placées. » Il a déclaré que la sécurité du Premier ministre ne se limite pas à la police du Pendjab, car de nombreuses agences, dont l’IB et RAW, y sont impliquées.

S’adressant à l’ancien ministre en chef Amarinder Singh, Sidhu a déclaré: « Un ancien ministre en chef peut être sans vergogne de s’adresser à des chaises vides. »

Il a également remis en question le changement dans le plan de voyage du Premier ministre. « Quand il n’y avait pas de plan pour voyager par la route, comment se fait-il que tout à coup le plan a été changé ? Il a été modifié pour échapper à l’humiliation… Je peux accepter que 60 pour cent des agriculteurs du Pendjab se dressent contre vous, mais je ne peux pas accepter que l’un d’entre eux ait un motif de violence », a déclaré Sidhu.

Sidhu a affirmé que le BJP n’avait ni voix ni soutien au Pendjab et que le parti du safran voulait lutter contre les élections dans d’autres États en diffamant le Pendjab.

