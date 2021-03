Beaucoup de choses à «parler»! Sharon Osbourne est devenu le sujet d’un drame très médiatisé après avoir défendu un ami de longue date Piers Morgan sur Le discours, provoquant l’arrêt de la production de l’émission pendant quelques jours pour faire l’objet d’un examen interne.

Le 10 mars, Osbourne s’est engagé dans une conversation émotionnelle avec son co-hôte Sheryl Underwood après qu’Underwood ait dit à l’ancien Facteur X juge qu’en soutenant Morgan, elle validait ses propos racistes.

Devenant contrarié, Osbourne a poussé Underwood à expliquer en quoi le commentaire de Morgan était raciste, affirmant que son co-hôte insinuait qu’elle était également raciste.

« Je sens que je suis sur le point d’être mis dans la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens considèrent comme raciste, ce qui fait de moi un raciste », a déclaré le responsable du divertissement.

Underwood n’a pas tardé à expliquer qu’elle ne pensait pas qu’Osbourne était raciste, mais la native du Royaume-Uni pensait que le temps des clarifications était passé.

« En ce moment, je parle à une femme que je crois être mon amie et je ne veux pas que quiconque ici regarde ça et pense que nous vous attaquons pour être raciste », a déclaré Underwood.

«Je pense qu’il est trop tard. Je pense que la graine est déjà semée », répondit Osbourne, coupant son co-hôte.

Morgan a fait les gros titres pour les commentaires entourant Meghan Markle et Prince HarryL’interview de CBS du 7 mars, où les deux hommes ont noté qu’ils avaient été victimes de racisme de la part de la société. Lors d’un épisode de Bonjour la Grande-Bretagne, la personnalité de longue date de la télévision a déclaré qu’il ne croyait pas aux affirmations de Meghan selon lesquelles elle avait eu des idées suicidaires alors qu’elle travaillait en tant que membre de la famille royale.

«Je ne crois pas un mot qu’elle a dit, Meghan Markle. Je ne le croirais pas si elle me lisait un bulletin météo, »le Se réveiller l’auteur a dit sur l’émission. Plus tard, il emmené sur Twitter pour discuter plus avant de l’interview, en l’appelant une trahison «absolument honteuse» de la reine et en disant qu’il s’attendait à «des absurdités égoïstes destructrices» de Meghan mais pas du prince. Le 10 mars, il a été annoncé que Morgan partait Bonjour la Grande-Bretagne.

Avec des tweets antérieurs offrant un soutien à la Piers Morgan en direct alun, l’ancien L’Amérique a du talent juge a repris Twitter pour présenter des excuses pour avoir défendu Morgan le 12 mars.

Ce même jour, ancien Le discours héberger Holly Robinson Peete a rejoint la conversation, alléguant qu’Osbourne l’avait renvoyée de l’émission après s’être plainte du 21 rue Jump l’actrice était «trop ghetto».

Alors qu’Osbourne a nié les allégations, la controverse a continué à rouler. Le 14 mars Nous hebdomadaire a confirmé que Le discours prendrait une courte pause et ne diffuserait pas d’épisodes les 15 et 16 mars alors qu’ils subissaient un examen interne de l’épisode du 10 mars.

