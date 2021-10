Drame Woke NBC : les adolescents « sur le langage binaire », la bisexualité « fait partie de qui je suis »

Ordinary Joe de NBC s’est réveillé cette semaine avec une discussion sur le « langage binaire » et la bisexualité.

Au cours de l’épisode « Mask On Mask Mask Off » du 18 octobre, un flashback montre Eric révélant à Joe qu’il est bisexuel alors qu’ils sont plus jeunes. (L’émission suit Joe sur chacun des trois chemins différents qu’il aurait pu choisir pour lui-même, en fonction des décisions qu’il a prises lors de son diplôme universitaire.) La nouvelle révélation de la sexualité d’Eric apparaît dans deux des trois chronologies et est tout aussi « réveillée » comme vous vous en doutez.

D’une certaine manière, Eric (Charlie Barnett) aide la femme de Joe (James Wolk) à mener sa campagne au Congrès. Eric a le béguin pour et commence à sortir avec Sai, un membre du personnel qui est gay, qui met également en garde le candidat contre l’utilisation du « langage binaire » :

Sai : Pouvons-nous couper les « dames et messieurs » au début ? Beaucoup d’électeurs adolescents seront là et ils sont sur le langage binaire. Peut-être qu’à la place, dites simplement « invités estimés ». Eric : Ça a l’air vraiment formel. Peut-être juste des « amis ». Sai : J’aime les « amis ». Aimez-vous les « amis ? » Amy : Les « amis » peuvent fonctionner.

Eric est père célibataire d’une petite fille après la séparation de son partenaire gay parce que, comme le dit Joe, il était « trop ​​stupide pour réaliser à quel point la paternité est géniale ». (Au moins, c’est quelque chose que le spectacle réussit.)

Dans une chronologie séparée, Eric est marié à Mallory (Gabrielle Byndloss), qui est enceinte de leur enfant. Il exprime sa frustration quant à la façon dont Mallory a peut-être demandé une école maternelle trop tard pour leur enfant à naître, et ils peuvent donc être exclus. Eric évoque la race et l’orientation sexuelle des familles dont les enfants fréquentent l’école maternelle pour la critiquer comme n’étant pas assez diversifiée alors qu’il dîne avec Joe, la mère de Joe, Gwen (Anne Ramsay) et son oncle Frank (David Warshofsky) et sa tante Meg (Sarah Charipar) :

Mallory : Alors le directeur des admissions me dit que nos chances sont faibles car j’ai postulé trop tard. Notre enfant n’est même pas encore né. C’est une école maternelle. Gwen : Je suis sûre qu’ils changeraient de position si tu leur faisais un gros don, parce que… Eric : Peu importe, je déteste cet endroit de toute façon. Mallory : Moi aussi. Éric : N’est-ce pas ? Deux familles noires, et pas un seul parent homosexuel dans toute l’école. Frank : Alors ne leur dis pas que tu es pédé. Eric : Oncle Frank. Franck : Quoi ? Oh je suis désolé, Éric. Est-ce un de ces mots que vous seul êtes autorisé à dire ? Parce que les temps changent vite pour un vieil homme comme moi. Eric : Non, ce n’est pas ça. Queer est mon mot préféré, mais je t’aime pour demander. Meg : Je ne vois pas où est le problème. À l’époque où j’étais à l’université, toutes les filles étaient bisexuelles. Frank : Oui, nous connaissons tous vos jours de Vassar, Meg. Mais je veux vraiment comprendre ça, Eric. Pourquoi une école maternelle a-t-elle besoin de connaître votre vie privée ? …. Eric : Le truc, Frank, c’est que je ne veux pas vivre dans un placard. Je ne peux pas cacher que je suis un homme noir biracial, n’est-ce pas ? Pourquoi devrais-je cacher que je suis bisexuel ? Même dans un mariage monogame avec Mallory, ça fait toujours partie de qui je suis. Cela a-t-il du sens? Frank : Ouais, c’est parfait. Est-ce que ça veut dire que je suis réveillé ? Gwen : Non, chérie, ça ne l’est pas.

Considérant qu’Eric lui-même reconnaît qu’il est dans une relation monogame avec sa femme et qu’il n’a donc de relations sexuelles qu’avec une femme et qu’il choisit de ne pas agir sur sa bisexualité, le fait que cela survienne est une source de confusion dans ce scénario éveillé. Personne n’a besoin de savoir quel genre de sexe quelqu’un aime, surtout pas à l’école maternelle. Cela peut être « parfaitement logique » pour l’oncle Frank, mais cela n’a AUCUN sens pour le reste d’entre nous.

Les conservateurs ripostent ! Le spectacle était Microsoft ; Olay ; un majuscule ; T Mobile; Amazon; et Samsung. Contactez-les pour leur faire savoir ce que vous pensez de cet épisode bisexuel et non binaire.