Drames de la période historique : les drames historiques les plus populaires diffusés sur le petit écran

Le spectacle dépeint comment Jodha, une princesse Rajput, épouse le roi moghol Akbar pour des raisons politiques et cela conduit au véritable amour entre les deux au 16ème siècle.

Par Reya Mehrotra

Récemment, The Empire, qui a été diffusé sur Disney + Hotstar, a donné vie à l’histoire de la création de l’empire le plus important d’Asie, les Moghols, et de leur arrivée en Inde. Loué pour les performances des acteurs et le scénario, le spectacle devrait bientôt proposer une deuxième saison. Qu’il s’agisse des moghols ou des histoires de la famille royale indienne, les drames historiques ne manquent jamais d’attirer l’attention du public. Nous vous proposons quelques-uns des drames historiques les plus populaires qui ont été diffusés sur le petit écran.

Jodha Akbar

Avec 566 épisodes, l’émission s’est déroulée entre 2013 et 2015. L’émission dépeint comment Jodha, une princesse Rajput, épouse le roi moghol Akbar pour des raisons politiques et cela conduit au véritable amour entre les deux au 16ème siècle. Il met en vedette Rajat Tokas dans le rôle d’Akbar et Paridhi Sharma dans le rôle de Jodha. L’émission télévisée est maintenant disponible sur ZEE5. Jodha Bai, également connue sous le nom de Mariam uz-Zamani, était la mère de Jahangir et la fille de Raja Bharmal d’Amber.

L’empire

Actuellement diffusé sur Disney + Hotstar, le drame a Shabana Azmi, Dino Morea, Drashti Dhami, Aditya Seal, Kunal Kapoor, Rahul Dev, Sahher Bambba dans les rôles principaux. Le spectacle retrace l’histoire de la montée de l’empire moghol à partir de l’histoire de Babur. Le spectacle a été salué pour sa représentation des événements et des performances de la distribution de l’ensemble. La première saison se termine avec Humayun étant couronné le prochain roi après la disparition de Babur. Il montre comment la sœur, la conseillère et la grand-mère de Babur l’ont aidé à prendre des décisions qui conduiraient à la formation de l’empire le plus important d’Asie.

Chandragupta Maurya

L’émission de 2018, Chandragupta Maurya, a été diffusée sur Sony TV de 2018 à 2019. L’émission met en vedette Faisal Khan, Kartikey Malviya, Tarun Khanna et Saurabh Raj Jain, entre autres. Chandragupta Maurya était le fondateur de l’empire Maurya, l’un des plus grands empires, dans l’Inde ancienne sous la tutelle de Chanakya. Ses réalisations sont décrites dans des textes grecs, hindous, jaïns et bouddhistes.

Dharti Ka Veer Yodha Prithviraj Chauhan

L’émission a été diffusée pour la première fois en 2006 et a duré jusqu’en 2009. Elle est maintenant disponible sur Disney + Hotstar pour que le public puisse la regarder avec neuf saisons et 382 épisodes. Le spectacle met en vedette Rajat Tokas dans le rôle de Chauhan et a conduit à sa popularité massive parmi les jeunes car il a bien dépeint le personnage. Le spectacle retrace l’histoire de l’enfance de Chauhan, comment il est devenu le roi et son histoire d’amour avec Sanyogita. Prithviraj Chauhan était un roi du XIIe siècle qui régnait sur le nord-ouest de l’Inde et contrôlait le Rajasthan, l’Haryana, Delhi et certaines parties de l’Uttar Pradesh, du Pendjab et du Madhya Pradesh. Il est également connu pour avoir repoussé les premières invasions de Muhammad de Ghor de la dynastie musulmane Ghurid.

Bharat ka Veer Putra : Maharana Pratap

La fiction historique indienne était basée sur la vie de Maharana Pratap. Il était un souverain hindou Rajput du XVIe siècle du royaume de Mewar, l’actuel Rajasthan. La série a été diffusée entre 2013 et 2015. Elle retrace sa vie de son adolescence à sa mort et son fils, Amar Singh, devenant le dirigeant. Le roi a également reçu le titre de « Mewari Rana » pour sa résistance militaire contre l’expansion de l’empire moghol. Il est également connu pour avoir participé aux batailles d’Haldighati et de Dewair. Né à Udai Singh II et Jaiwanta Bai, il était marié à Ajabde Punwar de Bijolia.

Jhansi Ki Rani

Le drame historique de 2019 basé sur la vie de Lakshmi Bai, la reine de Jhansi, met en vedette Anushka Sen dans le rôle principal. Il dépeint la vie de Manikarnika qui a grandi pour devenir la reine. Lorsqu’elle épouse le roi Gangadhar Rao de Jhansi, elle devient la reine de Jhansi. Elle est connue pour s’être rebellée contre les Britanniques en Inde.

Chittod Ki Rani Padmini Ka Johur

L’émission historique a été diffusée sur Sony Entertainment Television en 2009. Elle raconte la vie de la reine du 14ème siècle. L’acteur Tejaswini Lonari a interprété le personnage de Padmavati. La reine du royaume de Mewar trouve sa mention dans plusieurs textes du XVIe siècle comme Padmavat, écrit par Malik Muhammad Jayasi en 1540. Cependant, plusieurs textes offrent des récits variés de sa vie. On dit qu’après la mort de son mari en combattant Alauddin Khalji, elle a dirigé un Jauhar, où elle a sauté dans le feu avec d’autres femmes de son royaume.

Porus

Le territoire de l’ancien roi indien s’étendait entre les rivières Jhelum et Chenab. Cependant, il ne trouve des mentions que dans les sources grecques.

Il est connu pour avoir possédé des compétences exceptionnelles en tant que guerrier, mais a été vaincu par Alexandre le Grand. Impressionné par ses compétences, Alexandre le réintégra en tant que satrape. Alexandre lui a également accordé la domination sur les terres jusqu’aux Béas. On pense qu’il était un roi des Purus, une puissance marginale au Pendjab.

