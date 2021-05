Drames interreligieux de Bollywood: histoires à feuilles persistantes de personnes se défendant indépendamment de leur foi

Le chef-d’œuvre de Yash Chopra mettait en vedette Shah Rukh Khan et Preity Zinta dans les rôles principaux.

Par Reya Mehrotra

Des verrouillages ont été imposés et des restrictions sont de retour partout. Cependant, des histoires de personnes se défendant les unes les autres, quelle que soit leur religion, ont inondé les médias sociaux. Alors que nous nous aidons les uns les autres depuis les confins de nos maisons, voici quelques drames interconfessionnels de Bollywood à regarder à la maison.

Pinjar

Le chef-d’œuvre du drame de la période indienne de 2003 met en vedette Urmila Matondkar et Manoj Bajpayee. Il était basé sur le roman punjabi d’Amrita Pritam du même nom. Le film dépeint des émeutes hindou-musulmanes. Rashid (Bajpayee) est un musulman qui kidnappe Puro (Matondkar), un hindou, à cause d’un différend ancestral entre leurs familles. Bientôt, sa famille la renie. Finalement, les deux tombent amoureux.

Jodhaa Akbar

Le film de 2008 d’Ashutosh Gowariker mettait en vedette Aishwarya Rai Bachchan et Hrithik Roshan. Il a été placé au 16ème siècle et dépeint la romance entre l’empereur moghol Akbar et sa femme Jodhaa qui était hindoue. Jodhaa est réduite à un pion politique car son alliance est fixée avec l’empereur pour des raisons politiques. Mais leur respect mutuel grandit à mesure qu’ils apprennent à respecter les croyances de l’autre et finissent par tomber amoureux. Le film a été un succès critique et commercial.

Veer Zara

Le chef-d’œuvre de Yash Chopra mettait en vedette Shah Rukh Khan et Preity Zinta dans les rôles principaux. Veer est un pilote indien qui sauve Zara, une musulmane pakistanaise, lors d’une opération de sauvetage. Ils tombent amoureux, mais la famille conservatrice de Zara n’accepte pas leur alliance. Veer, qui vient au Pakistan pour elle, est capturée par les forces pakistanaises et emprisonnée. Des années plus tard, lorsqu’il est libéré, il rencontre Zara et tous les deux, désormais vieux, décident de vivre ensemble.

Gadar: Ek Prem Katha

Le drame de la période 2001 d’Anil Sharma a été tourné pendant la Partition de l’Inde en 1947. Avec Sunny Deol et Amisha Patel, le film est devenu le film indien le plus rentable de cette époque. Dans le film, le chauffeur de camion Tara Singh (Sunny Deol) tombe amoureux d’une fille musulmane pakistanaise Sakina (Amisha Patel) et ils se marient. Cependant, plus tard, elle est séparée de sa famille alors que son père la force à rester au Pakistan.

Kedarnath

Le regretté acteur Sushant Singh Rajput et Kedarnath de Sara Ali Khan était basé sur la tragédie de l’inondation de Kedarnath en 2013, qualifiée de pire catastrophe naturelle du pays depuis le tsunami de 2004. Rajput a joué un porteur musulman qui transporte les fidèles à Kedarnath, tandis que Khan a joué la fille d’un prêtre hindou. Leur relation est combattue par sa famille et est mise à l’épreuve au milieu de la fureur de la nature.

Bombay

Le film de 1995 mettait en vedette Arvind Swamy et Manisha Koirala. Leur relation se heurte à l’opposition de leurs familles car il est hindou et elle est musulmane. Ils finissent par se marier et ont des jumeaux qu’ils élèvent pour apprécier à la fois les croyances et les cultures. Lorsque les troubles civils se déroulent à Bombay à la suite des émeutes entre les deux communautés, leurs familles se réunissent pour sauver leurs enfants et l’un l’autre. Le film a reçu un succès critique et commercial et des prix tels que Filmfare et Nargis Dutt Award du meilleur long métrage sur l’intégration nationale.

Dahek: une passion brûlante

Le drame romantique de 1999 mettait en vedette Sonali Bendre qui incarne une jeune musulmane issue d’une famille conservatrice. Akshaye Khanna joue un garçon hindou. Lorsque le frère de Sabina, Jabbar, découvre sa relation, il tue son amant. Des années plus tard, lorsque sa fille tombe amoureuse d’un homme hindou, l’histoire se répète alors que Jabbar part à la recherche des amants qui se sont enfuis. Il en résulte une rupture entre les deux communautés.

Ishaqzaade

Le film de 2012 avec Parineeti Chopra et Arjun Kapoor explore à nouveau le thème de la relation hindou-musulmane, mais avec une touche politique. Parme (Kapoor) trompe Zoya (Chopra) en l’épousant pour se venger. Plus tard, elle envisage de se venger d’elle-même et de sa famille en le tuant, mais ils tombent amoureux et s’enfuient. En effet, leurs familles sont des rivales politiques et ne peuvent pas se permettre de marier leurs enfants, car cela nuirait à leur image politique. En fin de compte, leurs familles tuent les deux pour éviter de souffrir d’humiliation avant les élections.

Raanjhanaa

Raanjhanaa a joué Sonam Kapoor, Dhanush, Abhay Deol, Swara Bhaskar et Zeeshan Ayyub. Zoya (Kapoor), une fille musulmane, tombe amoureuse de Jasjeet, un garçon sikh, dans son université. Cependant, Kundan (Dhanush) révèle cela à sa famille car il était amoureux de Zoya depuis qu’il était enfant. La famille de la jeune fille attaque Jasjeet et il succombe à ses blessures. Cela conduit à une série d’événements alors que Zoya envisage de venger sa mort et se joint à la politique.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.