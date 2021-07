Drapeau avec 32 000 noms de famille conçus pour la finale de l’Euro 2020 d’Angleterre

Vous devrez peut-être vraiment plisser les yeux pour le voir, mais votre nom y figure probablement si vous regardez assez attentivement (Photo : PA)

Un drapeau de Saint-Georges spécialement conçu avec les noms de presque tout le monde en Angleterre a été conçu avant la finale de l’Euro.

Le drapeau flotte sur les propriétés historiques d’English Heritage en signe de soutien à l’équipe nationale.

Plus de 32 000 noms de famille provenant d’innombrables origines sont rendus en minuscules sur le drapeau.

Les noms de famille – d’Aamir à Zyla – sont classés par ordre alphabétique et capturent ceux qui ont plus de 100 occurrences dans le pays.

Parmi les noms, quelques-uns peuvent sembler familiers, comme Kane, Sterling, Pickford et Phillips.

Le drapeau peut également être exploré et recherché sur un site Web nouvellement créé qui donne également des informations démographiques et historiques sur chaque nom.

La collection montre que le nom de famille de Harry Kane est le plus courant à Newcastle et signifie “guerrier”, tandis que celui de Kieran Trippier signifie “danser” et est le plus populaire à Bolton.



English Heritage a également lancé un site Web où vous pouvez rechercher une version numérique de votre propre nom et en savoir plus à ce sujet (Photo: PA)



Les noms sont cousus dans le drapeau avec une grande précision – vous pouvez à peu près voir Kane ici (Photo: PA)

Le nom de famille de Harry Maguire se trouve principalement à Liverpool et vient de la langue irlandaise Mag Uidhir, qui signifie «fils d’Odha» ou «fils du brun ou de couleur pâle».

Le nom de famille du directeur Gareth Southgate est susceptible d’avoir émergé de l’un des deux endroits à Norfolk appelés Southgate, ou de Southgate à Edmonton, selon English Heritage.

Le drapeau est une idée originale du professeur John Denham, directeur du Center for English Identity and Politics de l’Université de Southampton.



Avec l’Angleterre en finale d’un tournoi majeur pour la première fois en 55 ans, il est sûr de dire que les affaires sont en plein essor pour l’industrie du drapeau (Photo: Shutterstock)

Il a déclaré: ” À une époque où raconter l’histoire peut susciter la controverse, ce drapeau symbolise une vérité essentielle: l’Angleterre et son peuple ont été façonnés par nos histoires communes et l’histoire future de l’Angleterre sur et en dehors du terrain sera racontée par tout le monde qui font leur vie ici aujourd’hui.

Les membres du public peuvent soumettre leurs propres noms de famille à inclure dans le drapeau s’ils sont rares.

Matt Thompson, conservateur en chef des collections d’English Heritage, a déclaré: ” Les noms de famille sur notre drapeau anglais relient le passé, le présent et l’avenir du pays et nous espérons que notre drapeau rappellera aux gens que tous ceux qui vivent ici aujourd’hui – y compris les Kanes et les Sterling – façonneront le L’Angleterre du futur.

“J’espère que cet avenir immédiat sera celui dans lequel l’Angleterre aura remporté l’Euro.”

Vous pouvez rechercher le drapeau par vous-même sur le site Web d’English Heritage.

