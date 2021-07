Drapeau rouge à Silverstone pour le crash de Verstappen et Hamilton

18/07/2021

Le à 16h31 CEST

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont joué dans un accident effrayant lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne qui a contraint les commissaires sportifs de la FIA à montrer le drapeau rouge, qui étudient actuellement les images pour décider s’il y a des pénalités ou s’il s’agit d’un incident de course. Le pilote néerlandais, qui a commencé en pole et a maintenu un pouls féroce avec Lewis Hamilton dans les premiers virages, s’est écrasé à grande vitesse dans le virage Copse à Silverstone.

Le choc contre les barreaux de sécurité a été très violent, mais heureusement Max est sorti de la voiture tout seul, bien qu’en boitant, et a été emmené au centre médical du circuit. Pendant ce temps, Hamilton a continué sur la piste mais signalant des dommages à sa Mercedes. Leurs mécaniciens ont eu le temps de les réparer depuis l’arrêt de la course.

“J’étais en avance et il m’a ferméLewis Hamilton n’a pas cru et a blâmé Max pour l’accident., bien que la vérité soit que les deux aient dépassé la courbe et que les Néerlandais aient fermé la porte à l’anglais. Aucun d’eux n’a cédé et Verstappen a été le pire arrêté.

ACCIDENT BRUTAL DE VERSTAPPEN 😱 Jouez avec Hamilton et il va directement contre le mur. C’est formidable ! Heureusement Max est sorti de son propre chef # BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/OsC9BKXNtq – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 18 juillet 2021