Drapeau rouge en Hongrie pour la frappe de Bottas, qui bat Norris et les deux Red Bulls

01.08.2021

Le à 15h33 CEST

Le GP de Hongrie a connu le début de saison le plus difficile, avec l’apparition de pluie juste avant le départ et un accident de Valtteri Bottas qui a provoqué une véritable grève sur la grille, après avoir touché avec Lando Norris, laissant les deux Red Bull hors de Max Verstappen et Sergio Pérez. Flâner en outre, il a également éliminé Charles Leclerc (Ferrari), tandis que Hamilton, parti en pole, a maintenu la position.

L’Anglais a continué, suivi de Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin) et Carlos Sainz (Ferrari), qui venait de la 15e place sur la grille. Alonso, qui était parti neuvième, a également esquivé le « gâchis » monumental du départ et s’est classé septième. Après le premier tour, les commissaires sportifs ont montré le drapeau rouge et pour l’instant l’action sur la piste est arrêtée et la course reprendra à 15h30.

Tandis que Pérez, Balade, Bottas et Leclerc ont dû partir en raison des multiples incidents causés par le pilote finlandais Mercedes, Verstappen et Norris ils ont pu continuer, respectivement 13e et 15e. Le Néerlandais a signalé de graves dommages à sa voiture, en particulier la perte du Bargeboard, qui est maintenant tenté de réparer à la hâte par les mécaniciens de Red Bull.