Draper James x Lands de Reese Witherspoon au lit ensemble – WWD

Draper James et Lands’ End de Reese Witherspoon sont de retour ensemble.

Cette fois, la marque de style de vie lancée par l’actrice et productrice et le détaillant entièrement américain basé dans le Wisconsin ajoutent des vêtements de nuit, des vêtements de détente, des articles pour la maison et même des produits pour animaux de compagnie au mélange.

L’extension Draper James x Lands’ End comprend des vêtements pour animaux de compagnie et d’autres produits pour animaux de compagnie. Photo de courtoisie

“Nos bébés en fourrure doivent également faire partie de ces photos de vacances”, a déclaré à WWD Chieh Tsai, vice-président exécutif et chef de produit chez Lands’ End. “Nous avons des chemises en flanelle pour chiens, des bandanas pour chiens et des lits pour animaux de compagnie pour toute la famille.”

C’est le charme du sud qui rencontre Americana dans la collection de 45 pièces (la troisième du duo), qui comprend des couettes, des couvre-lits, des couvertures, des serviettes, des pyjamas en flanelle, des pantoufles, des bas, des masques de sommeil, des sacs et plus encore pour hommes, femmes et enfants.

Reese Witherspoon en pièces de la collaboration Draper James x Lands’ End. Photo de courtoisie

“C’est féminin, mais c’est aussi décontracté et raffiné”, a déclaré Kathryn Sukey, responsable du design chez Draper James. « C’est quelque chose qui faisait partie de la vie de Reese en grandissant. Sa grand-mère lui disait souvent : « Bien paraître, se sentir bien, faire du bien. Cela fait partie de la marque. Nous savons que notre fille est féminine, mais pas trop compliquée. Elle ne veut rien qui demande beaucoup d’efforts artificiels. Cela doit vraiment se sentir un peu sans effort.

« Et cette collection est en fait assez opportune, même si les gens commencent à émerger [from quarantine] et sont vaccinés », a-t-elle poursuivi. « La pandémie nous a vraiment montré à quel point il est important de créer ce bel espace domestique pour vous-même et de faire de votre maison un sanctuaire. »

Tsai a ajouté que même avec les consommateurs faisant plus d’apparitions en personne ces jours-ci, le style de vie hybride est là pour rester.

« La maison est un espace tellement polyvalent maintenant ; vous avez du travail là-bas. C’est un espace de divertissement. Vous voulez vous y détendre. C’est l’espace de votre cœur », a-t-elle déclaré. “Et les gens veulent être à l’aise dans tous ces moments et entourés de choses qui les font se sentir bien, parce que tout le reste à l’extérieur est inconfortable.”

La dernière collection Draper James x Lands’ End comprend des pièces pour hommes et enfants. Photo de courtoisie

Draper James et Lands ‘End se sont associés pour la première fois en mai 2020 avec une collection de maillots de bain pour femmes, suivi d’un deuxième versement en mai suivant. À chaque fois, les consommateurs qui sont venus pour la collaboration ont fini par acheter dans tous les assortiments, dépassant les attentes, a déclaré Tsai. A tel point que les deux marques ont souhaité se développer dans d’autres catégories.

« Pour nous, à Lands’ End, les vêtements de nuit ont toujours été une catégorie très importante pour nous », a-t-elle déclaré. « Et aussi, le temps change ; les gens s’installent pour les vacances, rentrent à l’intérieur pour l’automne. Nous pensions que le sommeil et la maison étaient une évolution parfaite et naturelle.

La dernière collection Draper James x Lands’ End comprend des vêtements de nuit assortis pour toute la famille, en plus des articles ménagers et des vêtements pour animaux de compagnie. Photo de courtoisie

Le partenariat aide également Draper James, que Witherspoon a fondé en 2015, à se développer, tout en attirant une population plus jeune vers la marque emblématique Lands’ End, qui a tendance à trouver un écho auprès d’un public plus âgé.

“Et ce que nous avons vu, ce qui nous rend super optimistes, c’est qu’il continue d’y avoir ce très grand appétit à la fois dans les flux de vente au détail et dans les environnements”, a déclaré Sukey. « La fille de Draper James adore ce que nous faisons avec Lands’ End. Et puis la fille de Lands’ End adore ce que nous faisons avec Draper James.

Tsai a ajouté que, bien que la collection soit en édition limitée, les deux sociétés utiliseront le lancement des vêtements de nuit et des articles pour la maison comme un essai pour de futures extensions dans les mêmes catégories.

Vêtements de nuit et articles pour la maison de la dernière collection Draper James x Lands’ End. Photo de courtoisie

La collection Draper James x Lands’ End, qui est lancée aujourd’hui, sera disponible sur draperjames.com et landsend.com, ainsi que dans les trois magasins Draper James et 31 points de vente Lands’ End. Les vêtements sont disponibles dans les tailles XS à 3XL pour les femmes, XS à 2XL pour les hommes et les tailles 2 à 20 pour les enfants, avec des prix allant de 11,95 $ à 239,95 $.

Une partie des recettes de la collecte ira à Girls Inc., une organisation à but non lucratif qui soutient les jeunes filles.