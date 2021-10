‘Draw’ Martínez, le gardien qui impressionne Messi

11/10/2021 à 17h47 CEST

Son histoire avec l’Argentine n’était pas prévue, mais la dernière Copa América a changé sa vie. Armani a subi le covid et les ‘Dibujos’ Martínez en ont eu l’opportunité. Le gardien d’Aston Villa l’a attrapée et plus personne ne conteste sa valeur dans le but argentin.

À commencer par Messi qui a assuré qu’il était parmi les meilleurs après avoir été une fois de plus l’un des meilleurs contre l’Uruguay. « Le match nul est essentiel car quand ils arrivent, il répond toujours. Aujourd’hui encore une fois. La vérité qui est établie depuis la Copa América. Nous avons sans aucun doute l’un des meilleurs gardiens et nous en profitons », a déclaré La Pulga.

Emiliano Martínez est devenu l’un des héros de la nouvelle Argentine. C’était clair dans la Copa América, où il était le protagoniste des tirs au but. Avant la Colombie, son verbiage est descendu en Colombie. « Je suis désolé, frère, mais je te mange & rdquor; », a-t-il dit à Sánchez. « De quoi tu ris? Tu es nerveux? Je vous connais. Regarde comme je te mange & rdquor;, lança-t-il à Mina.

Il a récemment osé avec Cristiano lors d’une rencontre entre Aston Villa et United. « Hé, Cristiano, tu le frappes », lui a dit Martinez. Bruno Fernandes était chargé de tirer le penalty et il l’a jeté à travers le toit.

Martínez a été formé dans les inférieurs d’Independiente et, après s’être distingué avec l’Argentine dans un tournoi des moins de 17 ans, il a été signé par Arsenal. En Angleterre, il est passé de prêt en prêt -Sheffield, Rotherham, Wolverhampton- jusqu’à son retour à Arsenal. En chemin, il est également passé par Getafe. Mais c’est finalement Aston Villa qui a vraiment misé sur lui après avoir payé 17,5 millions d’euros à Arsenal. Le chiffre le plus élevé pour un transfert d’un gardien argentin.