Draxler renouvelle avec le PSG jusqu’en 2024

17/05/2021 à 20:22 CEST

Alberto Teruel

Julian Draxler renouvellera enfin avec le Paris Saint-Germain. Malgré l’intérêt croissant du Bayern Münich, le milieu de terrain allemand a décidé de prolonger son contrat avec l’équipe parisienne pour trois saisons, jusqu’en juin 2024.

Le renouvellement de Draxler était l’un des objectifs prioritaires du PSG. Le milieu de terrain allemand, qui a terminé son contrat en juin 2021, n’est pas le partant incontesté, mais il s’est imposé comme une pièce importante des plans de Mauricio Pochettino. En outre, Son départ hypothétique au Bayern aurait signifié renforcer un rival direct en Ligue des champions à un coût nul.

✍️🔄 ❤️💙 # Draxler2024 pic.twitter.com/1VKGEtkFq3 – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 17 mai 2021

Depuis son arrivée dans la capitale française en 2017, Draxler a disputé un total de 172 matchs, enregistrant 24 buts et 29 passes décisives.. Ces quatre saisons ont été pleines de succès, puisqu’il a soulevé trois ligues, trois coupes et une super coupe de France. En plus du record remarquable, le PSG a fait d’énormes progrès en Ligue des champions, atteignant la finale de l’édition 2020 et les demi-finales en 2021.

Mbappé, le grand inconnu

Avec le renouvellement de Draxler, Le PSG continue d’assurer la continuité de certaines pièces importantes dans le vestiaire. Au cours des dernières semaines, ils ont annoncé les renouvellements de Keylor Navas (2024), Ángel Di María (2022), Juan Bernat (2025) et Neymar Jr. (2025).

S’il est vrai que la continuité de ces joueurs a été bien accueillie par les fans, une grande préoccupation leur passe par la tête: l’inconnu de Mbappé. L’attaquant français, grande star de l’équipe avec Neymar, met fin à son contrat en juin 2022, et il n’y a toujours pas de progrès dans les négociations. Mbappé a rejeté toutes les offres de renouvellement qui ont été présentées à ce jour, alimentant les rumeurs sur un éventuel transfert vers un géant du football européen.