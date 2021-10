Draymond et LeBron ratent totalement le but du vaccin

Le vaccin COVID a fait parler la NBA ces derniers jours depuis la tempête de feu qui était la journée des médias de la NBA.

Le vaccin a été l’histoire de la saison jusqu’à présent depuis le refus des joueurs de délivrer un mandat de vaccin aux membres de la NBAPA à des joueurs comme Andrew Wiggins, Kyrie Irving et d’autres refusant de le prendre.

Des joueurs comme Wiggins et Irving, qui jouent à New York et à San Francisco, ne pourront pas réellement jouer dans les matchs à domicile pour leur équipe sans se faire vacciner en raison de la réglementation de l’État.

Donc, naturellement, on pourrait penser que la résolution de cela serait qu’ils obtiennent le coup. C’est facile. C’est court. C’est simple. Vous ne vous en souvenez même pas après l’avoir reçu. D’un point de vue sportif, cela ne coûtera pas de victoires à leur équipe et cela ne leur coûtera pas d’argent. Plus important encore, cela rend les choses plus sûres pour les personnes qui les entourent.

Au lieu de cela, des joueurs comme Wiggins s’accrochent à leurs convictions et refusent de les assumer.

De nombreux joueurs de la NBA de la ligue qui ont effectivement pris le vaccin les soutiennent dans leur refus. Un joueur de note, et un coéquipier de Wiggins, était Draymond Green.

Vert est vacciné. Il pourra jouer pour les Warriors dans leur arène à domicile cette saison. Mais il dit qu’il soutient la décision de Wiggins et son scepticisme.

Draymond Green a déclaré qu’il ne ferait pas pression sur Andrew Wiggins pour qu’il se fasse vacciner, même si cela signifie qu’il manquera les matchs à domicile. Il avait une tonne de réflexions sur le sujet. Voici la partie 1 pic.twitter.com/oogj6TILUv – Anthony Slater (@anthonyVslater) 30 septembre 2021

«Je pense qu’il y a quelque chose à dire sur l’inquiétude des gens à propos de quelque chose qui est tellement pressé. Genre, pourquoi appuies-tu si fort ? Aime tellement. Vous ne faites qu’appuyer, appuyer et appuyer. Je pense que vous devez honorer les sentiments des gens et leurs croyances. Et je pense que cela a été perdu en ce qui concerne les vaccinés et les non vaccinés. »

Le visage de la NBA était d’accord avec sa question. LeBron James a déclaré qu’il n’aurait pas pu le dire mieux lui-même.

Je n’aurais pas pu mieux le dire @ Money23Green ! https://t.co/2PQZ0IaWvg – LeBron James (@KingJames) 1er octobre 2021

La question de « pourquoi insistez-vous si fort ? » semble être le thème omniprésent pour les gens sceptiques quant au vaccin. Mais les réponses sont là devant eux et ils sont trop plongés dans leurs propres recherches pour s’en rendre compte.

Pourquoi est-il si pressé ? La réponse est peut-être parce que 700 000 personnes ont perdu la vie à cause du COVID dans ce pays. C’est peut-être parce que les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées sont 57 fois plus susceptibles de mourir du COVID-19, selon de nouvelles informations de la Maison Blanche. C’est peut-être parce que les vaccins fonctionnent réellement et assurent la sécurité des gens.

Ce serait une chose si Irving, Wiggins et d’autres athlètes du pays étaient isolés et non vaccinés. Mais ils seront littéralement autour de millions de personnes cette saison. Ils mettent littéralement la vie des gens en danger en ne se faisant pas vacciner. Ce n’est pas difficile à voir.

Écoutez, nous ne voulons pas donner l’impression que la NBA a un problème de vaccination. Ce n’est pas le cas. Quatre-vingt-quinze pour cent de la ligue seraient vaccinés. Le problème ici, avec les commentaires de Green et des commentaires comme eux, c’est qu’ils répandent le scepticisme avec des informations qui n’ont aucun fondement. C’est faux.

Bien sûr, le droit pour les gens de faire des choix personnels est très important. Mais ce n’est pas ça. C’est une question de santé publique. En matière de santé publique, il est impératif que tout le monde travaille ensemble pour rendre les choses aussi sûres que possible les uns pour les autres – pas seulement pour nous-mêmes. Une partie de ce travail consiste à s’assurer que tout le monde est vacciné.

Si nous ne le faisons pas, les choses continueront à monter en flèche. Ces 700 000 passeront à 1 million et cela ne s’arrêtera pas là.

Absolument personne ne veut voir ça. Alors, s’il vous plaît, tout le monde, faites-vous vacciner.

