Draymond Green apprécie positivement la loi anti-Harden en NBA

La NBA ne cesse d’évoluer, de se réinventer et de chercher des solutions permanentes aux problèmes qui découlent de l’évolution du jeu et de l’intelligence des professionnels. Il y avait un trou noir à couvrir avec les fautes permanentes que les tireurs commettaient en cherchant le contact après la feinte ; Certaines actions dans lesquelles le défenseur avait peu de moyens d’éviter le contact, voyant comment l’attaquant s’est jeté sur lui et l’a laissé impuissant devant les arbitres. Cet été, le changement de règle a été développé pour se terminer par quelque chose que beaucoup ont fait, mais dont James Harden était le grand précurseur, trouvant ainsi une voie de notation permanente. Draymond vert il considérait cela comme une tricherie et se vantait du changement, selon des mots recueillis par ESPN.

« Le jeu se déroule mieux, nous voyons un basket bien meilleur depuis que cette règle a été mise en place. Je félicite la NBA de l’avoir fait car cela m’a réconcilié avec la ligue. J’ai arrêté de regarder les matchs car cela générait une énorme frustration de voir des gars tricher. constamment pour obtenir des lancers francs. C’est super que la ligue ait décidé de changer, vous ne voyez plus les gars faire cette merde. Ce sport devenait une compétition pour voir qui ferait le plus de fautes et personne ne veut voir ça. Maintenant, nous revenir au basket pur, le grand », a déclaré un homme qui considère que voir les règles de la FIBA ​​aux JO a été une inspiration pour ce changement.

Draymond Green a parlé de Harden comme d’un promoteur de la rattrapage des fautes

Interrogé par James durcir en tant que promoteur de cette tendance qui a atteint un tel niveau qu’il a fallu l’arrêter, Draymond vert il était énergique. « Il a toujours été le meilleur dans ce domaine, il n’a fait que prendre des fautes sur le triple et je me souviens de matchs qui ont fait 24 lancers francs. Il l’a fait avec une telle ruse et une telle habileté qu’il était impossible d’éviter de le manquer et beaucoup d’autres ont appris de lui , jusqu’à faire cette compétition insupportable », a déclaré l’expert défenseur de Guerriers de l’état d’or, que chaque fois qu’il s’adresse à la presse, il fait la une des journaux et propose des éléments de réflexion. La loi anti-Harden est là pour rester en NBA.