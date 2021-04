Twitter

* Joueur de Golden State Warriors Vert Draymond a récemment fait sensation quand il a dit qu’il était fatigué d’entendre les joueurs de la WNBA se plaindre de la disparité salariale.

Sa diatribe Twitter est survenue peu de temps après le match entre l’UConn et le Sweet 16 de l’Iowa dans le tournoi féminin de la NCAA. Green a d’abord exhorté les joueuses à faire plus que de comparer leurs salaires à ceux de leurs homologues masculins, comme «appeler les entreprises à vous soutenir».

«À tous mes Lady Hoopers là-bas, je veux partager certaines de mes pensées», a-t-il tweeté.

«J’ai beaucoup entendu parler de l’écart salarial entre les femmes et les hommes. Surtout dans le sport. Ce n’est même pas proche. Mais arrêtons de laisser tomber toutes les plaintes dans l’oreille d’un sourd en raison du nombre. Tant que vous argumenterez sur la rémunération, alors que les revenus restent les mêmes », a-t-il écrit.

J’ai beaucoup entendu parler de l’écart salarial entre les femmes et les hommes. Surtout dans le sport. Ce n’est même pas proche. Mais arrêtons de laisser tomber toutes les plaintes dans l’oreille d’un sourd en raison du nombre. Tant que vous argumentez sur la rémunération, alors que les revenus restent les mêmes … – Draymond Green (@ Money23Green) 27 mars 2021

Green a doublé quelques jours plus tard lors d’un entraînement des guerriers, en disant: «Je suis vraiment fatigué de les voir se plaindre du manque de salaire parce qu’ils se rendent un mauvais service en se plaignant simplement … Ils ne décrivent pas les étapes qui ils peuvent prendre pour changer cela. Et donc cela se présente comme une plainte parce que les gens qui peuvent le changer, ils continueront simplement à dire: «Les revenus ne sont pas là…» Ils continueront à utiliser cela. Mais la réalité est, aussi vrai que cela soit, c’est une excuse. Parce que tout le monde dit: «Nous soutenons les femmes, nous soutenons l’autonomisation des femmes». Et tout le monde l’utilise à son avantage. Mais pourtant, ces femmes n’utilisent pas ces personnes qui disent ces choses à leur avantage. Alors ça devient juste une plainte qui tombe dans l’oreille d’un sourd.

De nombreux fans de sport se sont opposés au fait qu’il ne reconnaisse pas le travail des joueurs de la WNBA, et il semble également ignorer les structures de pouvoir en jeu dans le sport.

«Je suis vraiment fatigué de les voir se plaindre du manque de salaire, car ils se rendent un mauvais service en se plaignant simplement.

Aujourd’hui, Draymond a parlé de ses Tweets sur le sport féminin qui ont été critiqués par des athlètes comme @mPinoe & @Layshiac @ kron4news #DubNation pic.twitter.com/7iUQ982jx9 – Kylen Mills (@KylenMills) 1er avril 2021

Président de l’Association des joueurs de la WNBA Nneka Ogwumike a répondu aux remarques de Green, notant qu’il n’a tout simplement aucune compréhension de ce qui se passe.

«Je pense que ce que je ressens, c’est beaucoup de mauvaise éducation et d’ignorance… C’est formidable de savoir qu’il y a des alliés qui cherchent à mieux voir le football féminin et que les affaires féminines soient meilleures dans le sport», a-t-elle déclaré. «Mais je pense qu’une grande partie de cette éducation et de la dissipation de l’ignorance que nous vivons, juste au niveau individuel, peut vraiment être dissoute par des conversations.

«Je pense que ce que je ressens, c’est beaucoup de mauvaise éducation et d’ignorance… J’apprécie Draymond de venir et d’utiliser sa plate-forme pour en parler. Je voudrais aller plus loin… et continuer les discussions, même si elles sont hors ligne. » @ Nnemkadi30 sur @ Money23Green commentaires. pic.twitter.com/y0nIXubKyi – Khristina Williams (fondatrice, Girls Talk Sports TV) (@ Khristina2334) 1er avril 2021

Elle se réjouit d’avoir la chance de poursuivre la conversation avec Green et de l’informer des efforts déployés par les joueurs de la WNBA.

«Nous sommes à une époque où nous devons faire de la place pour les personnes qui vivent directement les inégalités et permettre également à ceux qui ont le pouvoir de comprendre comment ils peuvent utiliser leur pouvoir pour voir les choses avancer. Donc, en ce qui concerne les femmes dans le sport, j’apprécie Draymond de venir et d’utiliser sa plate-forme pour en parler. J’aimerais aller plus loin et dire, hé, continuons les discussions pour que nous trouvions comment aller de l’avant.