Draymond Green des Warriors révèle le meilleur Trash-Talker de la NBA (vidéo)

La star des Golden State Warriors, Draymond Green, est l’une des personnalités les plus virulentes de la NBA.

Qu’il détruise verbalement Karl-Anthony Towns ou qu’il interpelle Anthony Davis, il a toujours quelque chose à dire.

En conséquence, Green est également l’un des meilleurs bavards de la ligue. Et parce que les gens le reconnaissent pour cela, son opinion sur qui, selon lui, est le meilleur orateur de la NBA a du poids.

Cette semaine, il a abordé cette même question.

Lors d’une récente apparition sur son podcast « The Volume », Green a été brutalement honnête sur qui est le meilleur locuteur de poubelle de toute la ligue.

Étonnamment, il s’agit de la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant.

Qui est le meilleur bavard de la NBA ? @ Money23green dit que c’est une course à deux 🗣 pic.twitter.com/zMDdR8496J – Le volume (@TheVolumeSports) 28 décembre 2021

« Je pense que vous avez commencé à vous en rendre compte maintenant avec plus il parle sur Twitter ou plus il est surpris en train de dire des choses aux stands: KD », a déclaré Green.

« J’ai toujours dit aux gens que KD était l’un des plus gros bavards pour moi depuis que je suis entré dans la ligue. Et ce serait des trucs irrespectueux du genre « Ay, qui est-ce ? » KD retournerait le mec, comme essayer de regarder le dos de son maillot, comme voir son nom au dos.

« K disait des trucs aux gens et tu disais, » Yo, toi Kevin Durant. Je ne peux pas vraiment répondre à grand-chose », a ajouté Green. « Et KD a eu ces one-liners comme, ‘Oh, il a bu au bar!’ Comme K frappera quelqu’un avec une croix. « Ay, il a bu au bar ! » Et donc je pense que si je n’y vais pas avec moi-même, je devrais dire KD à coup sûr.

Qu’il donne une évaluation brutalement honnête des compétences de Kyle Kuzma ou qu’il décrive les subtilités de son boeuf avec Dwyane Wade, Green le garde toujours réel.

Dans cet esprit, il n’y a aucune raison de douter de son honnêteté sur ce sujet particulier. S’il dit que Durant est le meilleur bavard de la NBA, il a probablement raison.

