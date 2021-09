Draymond Green explique le bœuf avec Dwyane Wade

L’équipe nationale masculine de basket-ball des États-Unis a connu des difficultés considérables au début des Jeux olympiques de Tokyo cette année. Entre l’attaque de Gregg Popovich et l’incapacité de s’adapter au jeu international, ils semblaient simplement difficiles. En fait, ils ont si mal joué que les superstars de la NBA, jeunes et moins jeunes, ont commencé à les critiquer publiquement sur leur apparence.

Une personne qui a manqué de respect à Team USA ? Ancienne légende du Miami Heat, Dwyane Wade.

Après que la partie américaine ait finalement réclamé l’or, ils n’ont pas oublié qui les a méprisés lorsqu’ils étaient à terre.

Lors d’une récente apparition dans What’s In Your Glass de Carmelo Anthony ? Podcast, Draymond Green est devenu très honnête à propos de son boeuf avec Wade sur son traitement de l’équipe olympique de cette année.

“Je suis tombé sur D-Wade il y a quelques semaines, et je partage donc cela avec vous”, a déclaré Green.

« Évidemment, je sais que c’est ton frère, mais aussi parce que lui et moi en avons parlé. J’ai dit : ‘Yo, je dois te le dire. Tu étais l’une des personnes sur ma liste après notre victoire, et je vais te dire pourquoi. Quand nous étions là-bas, c’était comme si nous étions littéralement contre le monde, y compris l’Amérique. A voir ton tweet après toutes les s— France parlait, et tu dis bonne chance à Rudy Gobert, je ne suis pas comme ça s—. Ensuite, je l’ai fait une capture d’écran et j’allais m’attaquer à vous.

Après que l’équipe des États-Unis l’ait finalement emporté et remporté l’or, Green a décidé de ne pas poursuivre l’affaire.

“Mais par respect pour vous, je ne pouvais pas vous attaquer”, a poursuivi Green. “Mais j’ai dit que si je te voyais, j’allais te le dire.”

Priez pour LaMelo. https://t.co/19CUdeNwCM – Jeu 7 (@game7__) 1er septembre 2021

Green n’a jamais été du genre à se mordre la langue. Qu’il expose des superstars hors de forme ou qu’il fasse exploser sa propre organisation, il le garde généralement assez réel. En tant que tel, ses commentaires les plus récents ne devraient pas être aussi choquants.

Wade s’excusera-t-il finalement d’avoir licencié Team USA après le dernier commentaire de Green ? Le temps nous le dira.

