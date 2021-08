Draymond Green, KD blâment Steve Kerr et Bob Myers pour Warriors End ⋆ .

Lorsque Kevin Durant a choisi de quitter les Golden State Warriors, beaucoup ont blâmé une relation fracturée avec l’attaquant Draymond Green.

Après tout, c’est le vert qui s’est lancé avec KD lors des séries éliminatoires en 2018 pour que le monde entier puisse le voir.

Après l’explosion de la ligne de touche, Draymond Green aurait qualifié Kevin Durant de “bi ** h” dans les vestiaires et lui aurait dit de quitter l’équipe parce qu’ils se débrouillaient très bien sans lui.

Au cours d’une séance, Draymond Green et KD ont parlé de l’incident. Et les deux anciens coéquipiers étaient tout à fait d’accord pour dire que ce n’était pas nécessairement l’altercation, mais la façon dont Steve Kerr et le directeur général Bob Myers ont géré tout cela qui a fait exploser.

“À mon avis, ils l’ont foutu” 👀 @ Money23Green et @ KDTrey5 appellent Bob Myers et Steve Kerr pour la façon dont les Warriors ont géré leur infâme argument contre les Clippers en 2018 Regardez l’interview complète MAINTENANT https://t.co/iG2bXZC859 pic.twitter.com/rGQTr0F9A2 – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 18 août 2021

“Ce n’était pas l’argument, c’était la façon dont tout le monde, Steve Kerr a agi comme si cela ne s’était pas produit, Bob Myers a juste essayé de vous discipliner et de mettre le masque sur tout, j’ai vraiment senti que c’était une si grosse situation pour nous comme un groupe, la première fois que nous avons vécu quelque chose comme ça, nous devions tout sortir de cette merde. Je me souviens avoir regardé “The Last Dance” et quand Scottie (Pippen) n’est pas entré dans le match, toute l’équipe dans le vestiaire a dit à Scottie que c’était foutu que tu aies fait ça. Nous avions besoin de ça, nous avions juste besoin de traverser toute la merde sur la table »

Draymond Green était tout à fait d’accord avec Kevin Durant pour dire que Steve Kerr et Bob Myers auraient dû laisser les deux joueurs vedettes le gérer comme des adultes.

“Ils ont essayé de me dire que tu devais t’excuser, et je leur ai dit que je parlerai à K mais tu ne vas pas me dire ce que je dois dire et ils ont continué pendant une heure et quarante-cinq minutes en disant un tas de conneries et finalement ils se sont rendu compte que nous n’allions pas le joindre, nous allons réessayer dans la matinée. Et donc nous nous sommes rencontrés le lendemain matin et ils ont dit d’accord, vous avez dormi dessus, êtes-vous prêt à vous excuser ? Et je leur ai dit tout de suite, j’ai dit que tu allais tout foutre en l’air, j’ai dit que la seule personne qui peut arranger ça c’est moi et K et il n’y a rien que tu puisses faire et tu le seras je vais tout foutre en l’air, et à mon avis, ils ont tout foutu en l’air, et ils m’ont dit tout de suite qu’on allait te suspendre pour ce jeu et je leur ai littéralement ri au nez et Bob (Myers) m’a dit , wow, ce n’était pas la réaction que je recherchais ou que j’attendais.

Si Bob Myers et Steve Kerr avaient pu sortir de l’altercation Draymond Green-Kevin Durant, ils pourraient sans aucun doute prolonger leur dynastie pendant de nombreuses années.

Après quelques années, il semble que KD et Draymond restent de bons amis. Et ils sont convaincus qu’ils auraient pu se passer de la poussière sans la pression externe exercée par Steve Kerr et Bob Myers.

