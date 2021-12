Draymond Green ne sait pas s’il aurait arrêté Shaquille O’Neal

Bien qu’il l’ait déjà remporté une fois, plus précisément en 2007, Draymond vert semble être obsédé par le prix du défenseur de l’année dans le NBA.

Le joueur de Guerriers de l’état d’or Il fait à nouveau partie des grands favoris pour remporter le DPOY, mais il n’a rien de sûr, encore moins d’avoir quelqu’un comme le centre français de la Jazz de l’Utah, Rudy Gobbert, qui le surpasse nettement dans la section des statistiques.

Ce n’est qu’un des problèmes que voit Green, qui pense que les défenseurs devraient être davantage appréciés pour leur impact sur le jeu, quelles que soient les statistiques.

💥 Défense ➡️ Attaque 💥 TOUT est fait par Draymond Green ! Démarrez le 4C dans #NBAxESPN. Gagnez par 1 #DubNation pic.twitter.com/VE3i8H0ONy – NBA Latam (@NBALatam) 18 décembre 2021

« Pour être un excellent joueur défensif, vous ne pouvez pas simplement bloquer les tirs. On ne dit jamais que LeBron James est génial parce qu’il marque si bien. On ne dit jamais que c’est parce qu’il passe très bien le ballon. On ne dit jamais que c’est parce qu’il dirige bien l’équipe. Nous disons que LeBron James est génial parce qu’il fait toutes ces choses », a déclaré Warriors #23.

« Historiquement, la défense ne ressemble pas à ça. Le gars qui obtient beaucoup de vols ou de tirs bloqués, souvent, est le joueur défensif de l’année. Je ne pense tout simplement pas que cela raconte l’histoire de l’ailier défensif », a-t-il déclaré.

De même, on a demandé à Green s’il pensait que son jeu aurait pu être tout aussi productif dans les années 1980 et 1990, alors que la NBA était clairement plus physique.

« J’aimerais le penser, juste parce que je défends le poteau, je protège le ballon. J’aime penser que j’aurais trouvé un moyen. Mais cela dit, je ne suis pas sûr d’avoir pu protéger Shaquille O’Neal. Je ne suis pas sûr d’avoir pu protéger Hakeem Olajuwon. Je ne suis pas assez fou pour commencer à dire : ‘Ouais, j’aurais pu arrêter Shaq.’ Mais si je ne pouvais pas, je suppose que je rentre dans une catégorie avec beaucoup d’autres personnes. »