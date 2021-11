Draymond Green tweete sur le rapport ESPN sur le racisme de Robert Sarver des Suns

Les Phoenix Suns connaissaient une histoire explosive sur le racisme et la misogynie présumés du propriétaire des Suns, Robert Sarver. Ils sont allés jusqu’à essayer de devancer le rapport d’ESPN avec une série de déclarations le mois dernier. Et jeudi, ce rapport de Baxter Holmes a finalement été publié, et oh mec, c’était un regard terrible pour Sarver et les Suns.

Parmi les allégations détaillées dans le rapport figurait une conversation de 2016 entre Sarver et l’entraîneur-chef de l’époque, Earl Watson. Selon l’histoire, Sarver est allé dans le bureau de Watson pour se plaindre de l’utilisation du mot N par Draymond Green pendant le match. Sarver, cependant, a utilisé le mot N lui-même à plusieurs reprises dans cette diatribe malgré Watson, qui est Black, lui disant d’arrêter.

Par ESPN :

« Vous savez, pourquoi Draymond Green arrive-t-il à courir sur le terrain et à dire [N-word]», aurait déclaré Sarver, qui est blanc, en répétant le mot N plusieurs fois de suite. « Vous ne pouvez pas dire ça », a déclaré Watson, qui est noir et hispanique, à Sarver. « Pourquoi? » Sarver a répondu. « Draymond Green dit [N-word]. « — Vous ne pouvez pas dire ça, dit Watson.

Eh bien, ce détail a semblé attirer l’attention de Draymond car peu de temps après que l’histoire ait été publiée sur le site d’ESPN, l’attaquant des Warriors s’est adressé à Twitter avec sa réaction.

Mais j’ai été condamné à une amende ?? Lol smh – Draymond Green (@Money23Green) 4 novembre 2021

Il n’y a eu aucun rapport selon lequel Green aurait été condamné à une amende pour la langue de ce jeu de 2016, mais il a été condamné à une amende de 50 000 $ en 2020 pour avoir dit que Devin Booker devrait quitter Phoenix.

Le compte Twitter officiel des Suns s’est même moqué de cette amende pour falsification contre Draymond.

Nous avons au moins 50 (k) raisons pour lesquelles nous aimons @DevinBook pic.twitter.com/5vLqvwqSLW – Phoenix Suns (@Suns) 9 août 2020

Nous devrons voir si la NBA prend des mesures contre Sarver étant donné l’étendue du rapport d’ESPN.

Vous pouvez lire l’histoire complète ici.