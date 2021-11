Draymond tombe, Wiggins explose et les Warriors gagnent à nouveau

Draymond Green a tenu 21 minutes sur la piste. Le joueur des Warriors, lors d’une autre victoire pour son équipe, a subi une grave contusion à la cuisse, bien que Steve Kerr lui-même ait assuré qu’en principe, cela ne devrait pas affecter le genou. C’était la seule mauvaise nouvelle d’une autre douce soirée pour l’équipe de San Francisco, la première à atteindre 10 victoires cette saison. Personne ne les tousse, ils n’ont perdu, et logiquement, qu’un duel (contre les Grizzlies et par 3 points), ils ont une synchronicité et un travail de groupe équanime et ils se souviennent de ces temps passés qui étaient meilleursQuand il n’y avait pas de coronavirus, la dynastie s’est formée pour conquérir trois anneaux en cinq finales et le jeu a changé par le travail et la grâce de ce MVP de la saison (deux fois) nommé Stephen Curry.

Cette fois, le meneur n’était pas la star. Son coéquipier Andrew Wiggins est allé à 35 points pour contrer un affichage extraordinaire de l’autre côté, les Wolves qui sont très bons pour les Wolves : 48 points pour Anthony Edwards, qui fait des pas de géant vers la célébrité et a réalisé une performance mémorable. L’attaquant a terminé 16 sur 27 en placement, 7 sur 13 en triple et 9 sur 12 en lancers francs, avec 5 rebonds et 5 passes décisives, en plus de 2 interceptions. Sa paire, le Wiggins susmentionné, a également fait du bon travail sur le terrain: 14 sur 19, 3 sur 6 et 4 sur 4. Et bien sûr, les Warriors ont gagné. C’est finalement ce qui compte.

C’est la sixième victoire consécutive de l’équipe de Steve Kerr, qui compte également 25 points, 5 rebonds et 6 passes décisives de Stephen Curry, qui a contré le match discutable de Towns : 17 + 12, mais avec trop d’abus du triple et un 6 sur 19 aux tirs du terrain, avec un seul tir sur deux marqué. Les Wolves, après un très bon départ, se heurtent à la réalité et ajoutent leur sixième défaite consécutive pour passer à un 3-7 qui il y a quelques jours était 3-2. Du bon jeu et des jeux qui échappent à peu de points, de meilleures sensations que les autres années et un grand rôle pour leurs stars. Mais finalement, les résultats sont les mêmes, peu importe à quel point tout autour d’eux a changé. Ce qui ne semble pas avoir changé, c’est le monde depuis 2015. Après tout, les Warriors faisaient des ravages. Et maintenant, bien sûr, aussi.

MEMPHIS GRIZZLIES 108 – 118 CHARLOTTE HORNETS

Importante victoire des Hornets sur la piste des émergents Grizzlies, cette équipe rocheuse qui est devenue l’une des plus difficiles à battre sur ce parcours. Gordon Haywaard est allé à 25 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, tandis que LaMelo a marqué avec le triple-double (12 + 9 + 8). Bien sûr, le héros était Kelly Oubre Jr., qui depuis le banc a marqué 37 points spectaculaires avec une série de tirs extraordinaire : 13 sur 17, avec 7 sur 9 en triple et 4 sur 4 en lancers francs. Les Grizzlies sont restés sans réponses malgré l’incroyable rencontre de Ja Morant, qui est passé à 32 points (et 7 rebonds, 8 passes, 3 interceptions…) et a renoncé lorsqu’ils ont été dépassés au quatrième quart par un rival supérieur, Des frelons qui sont allés à 37 points au cours des 12 dernières minutes et ont eu plus de succès quand c’était le plus nécessaire. Victoire précieuse sur une piste très difficile pour les Hornets.

EPERONS DE SAN ANTONIO 136 – 117 ROIS DE SACRAMENTO

Après une douloureuse défaite face à l’ignoble Thunder, les Spurs retrouvent la victoire et se régalent de Sacramento. Les Kings, quant à eux, perdent un de ces jeux que vous pouvez perdre mais que vous ne devriez pas perdre si vous êtes les Kings., et ils se retrouvent avec une fiche de 5-7, une seule victoire sur leurs rivaux aujourd’hui, un fait ironique en ce début de saison où il semble qu’ils en aient fait plus. L’équipe de l’éternel Gregg Popovich a inscrit un spectaculaire 18 sur 32 en triple, 56,3% qui a littéralement marqué le match. Et il a compté chaque set par affichage offensif : 4, 7, 33 et 32 ​​points, menant tout le match devant. 26 + 6 + 7 pour Murray, 18 pour Eubanks, 17 pour McDermott, 17 pour Young, 15 pour Walker, Vassell et Forbes… Un peu de tout, pour tout le monde, dans une équipe qui avait tout. Et une seule réponse, celle de De’Aron Fox : 37 points pour lui. Le reste, peu ou rien. Et Luke Walton, à nouveau en difficulté. Pour varier.

DENVER NUGGETS 101 – 98 INDIANA PACERS

Facundo Campazzo est revenu à la rotation, mais n’avait que 7 minutes sur la piste. C’était la décision de Mike Malone, qui s’éloigne peu à peu (du moins c’est ce qu’il semble) l’Argentin de la rotation sans encore être revenu (et ce qu’il reste) Jamal Murray. Mauvaise nouvelle donc pour l’ex de Madrid. Will Barton s’est imposé avec 30 points et 6 rebonds en l’absence de Nikola Jokic, sanctionné après sa poussée scandaleuse vers Markieff Morris (et toute la bagarre qui en a découlé, en piste et sur les réseaux sociaux, plus tard). Et un bon rôle pour le jeune Zeke Nnaji, qui a atteint 19 points. Les Pacers, de leur côté, donnent le sentiment constant qu’ils sont toujours là, mais ils ne parviennent pas à avoir une séquence suffisamment fiable pour qu’on puisse compter sur autre chose. Ou, du moins, pour quelque chose. 20 + 19 pour Domantas Sabonis (avec 9 sur 14 en placement) et 25 points pour Brogdon. Mais beaucoup de tout, un peu de rien et une nouvelle défaite.

PHOENIX SUNS 119 – 109 BLAZERS PORTLAND TRAIL

Quelques-uns tellement et d’autres si peu. Les Suns ajoutent leur sixième victoire consécutive et se classent avec une fiche de 7-3, qui était de 1-3 il y a quelques semaines. Et les Blazers (5-7), éternellement interrogés, continuent de l’être après leur énième défaite, ce qui les éloigne un peu plus des sensations qu’ils devraient déjà avoir et qui ne sont pas arrivées malgré le changement de coach et l’engagement juré répétitif que professe Damian Lillard envers la franchise de sa vie. Le meneur est passé à 28 points, 7 rebonds et 7 passes décisives contre les Suns, qui ont joué avec McGee comme titulaire à la place d’Ayton, sur le banc tout au long du match sans aucun rapport médical à son actif. Dans la franchise Arizona, tous les cinq de départ avaient des chiffres à deux chiffres. Et la fête a été rejointe par une doublure : Frank Kaminsky. 31 points, 12 sur 18 aux tirs sur le terrain et meilleur marqueur. Presque rien.