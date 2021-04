Drazah remplace Slasher On LA Thieves pour l’étape 2 majeure

Un mouvement de choc des voleurs voit Slasher sur le banc devant le major.

Après un incroyable début de saison 4-0, LA Thieves a chuté de façon spectaculaire. Leur record de match de 2-7 après le départ de 4-0 voit les voleurs occuper la 10e place de notre classement de puissance, car ils souffrent pour obtenir un élan jusqu’à présent dans l’étape 2.

Premièrement, cela a appelé à un changement de liste avec l’arrivée de Carlos « Venom » Hernandez pour remplacer Donovan « Temp » Laroda. Cependant, un autre changement choquant a été fait, avec Zack « Drazah » Jordan remplaçant Austin « SlasheR » Liddicoat pour le Stage 2 Major.

Liddicoat «Slasher» Austin – SORTIE

Slasher est connu comme l’un des meilleurs joueurs de RA du jeu, et ses qualités de leadership l’ont amené à diriger de nombreuses équipes vers la victoire. Il a mené 100 voleurs à des championnats consécutifs dans Black Ops 4, et ce changement de liste a laissé beaucoup perplexes.

Zack «Drazah» Jordan – IN

Drazah est un jeune de 19 ans qui a fait sa première apparition dans la CDL lors de la saison inaugurale. Il a rejoint OpTic Gaming Los Angeles pour la semaine 12 et les Champs. Alors qu’ils ont souffert lors de la semaine 12, OpTic a brillé aux Champs en se classant parmi les six premiers. Drazah a excellé dans la recherche et la destruction, et il cherchera à apporter ses qualités aux voleurs de ce major.