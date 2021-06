DRDO développe un exosquelette pour les soldats indiens postés en haute altitude

Malgré de nombreuses années de R&D sur l’exosquelette, DRDO n’a encore mis en place aucune technologie opérationnelle dans le domaine de l’exosquelette. (Images : DRDO)

La question de la frontière sino-indienne étant susceptible d’être surveillée plus intensément par les deux parties, tout soutien visant à rendre la vie des soldats plus sûre et plus propice contribuera grandement à leur motivation et à leur efficacité opérationnelle.

Les exosquelettes font rapidement leur apparition dans le cadre du gadget corporel des troupes modernes et les forces armées attendent peut-être avec impatience l’aboutissement de ce projet, bien plus tôt que beaucoup d’autres encore dans l’environnement de laboratoire de l’Organisation de recherche et développement pour la défense (DRDO).

Dans le cas de la Chine, elle a récemment sorti des combinaisons exosquelettes de qualité militaire qui sont alimentées et utilisées pour transporter des munitions. Et, des rapports indiquent qu’une version antérieure de la combinaison exosquelette non motorisée a également été utilisée par les troupes de défense des frontières chinoises à la fin de 2020 pour soutenir des opérations telles que la livraison de fournitures, la patrouille, etc.

Comment cela a-t-il aidé les Chinois ?

Cela a aidé les troupes de défense des frontières de l’APL dans la région du sud-ouest de la Chine à effectuer des tâches dans des environnements inhumains à haute altitude. Des travaux sont en cours pour fournir plus de types de combinaisons d’exosquelette spécifiques à la mission. Les avantages opérationnels obtenus ont été revendiqués par l’utilisation de ces combinaisons d’exosquelette de quelques kilogrammes, qui sont comme 20 kilogrammes de force assistée, soulagent plus de cinquante pour cent de la charge de travail, réduisant ainsi les risques de blessures pour les troupes.

Dans le cas de l’Inde, DRDO qui n’a toujours pas terminé sa R&D et est loin derrière, sans parler des améliorations de l’efficacité du produit pour pouvoir effectuer des améliorations.

“Dans tous les cas, les commentaires des utilisateurs après le déploiement opérationnel sont généralement un aspect important de tout travail de développement et souhaitent être considérés comme une chance d’améliorer la probabilité de soutenir les troupes indiennes, en particulier avant le début des hivers rigoureux dans la vallée de Galwan”, a expliqué un officier supérieur, sous couvert d’anonymat.

Pour les troupes qui sont déployées à haute altitude – Siachen, Ladakh, il faut un équipement et des vêtements spéciaux qui les aideront dans leurs déplacements, ainsi que des tentes de couchage et des rations spéciales qui les maintiendront en bonne santé et les protégeront des intempéries. conditions météorologiques.

En savoir plus sur les exosquelettes

La R&D multiple dans la bio-ingénierie et la technologie électro-médicale est effectuée par DRDO et ceci est fait pour que l’avancement technologique atteigne les soldats.

Les exosquelettes peuvent être portés par-dessus un uniforme ordinaire ou un équipement de combat afin que la force d’un soldat soit pleinement augmentée. Et cela aide à garantir que les soldats qui patrouillent sur des terrains à haute altitude portent des jambières qui aident à marcher dans la neige. Cela réduit alors la fatigue et l’épuisement auxquels le soldat est confronté dans un climat d’oxygène restreint.

Pour les soldats indiens, une telle technologie futuriste peut aider à se déplacer à une température de moins 30 à 40 degrés Celsius le long de la ligne de contrôle réel (LAC).

« Les projets AD-hoc comme les exosquelettes sont parfaitement adaptés pour être transférés aux IIT et aux entreprises du secteur privé car ils ne nécessitent pas beaucoup de ressources. Au DRDO, toutes les ressources et la main-d’œuvre sont utilisées, et ils n’ont aucune sanction de la part des services, il n’y a donc pas d’urgence à terminer la R&D », a suggéré l’officier cité sous couvert d’anonymat.

Quel est le statut actuel des exosquelettes ?

DEBEL est le laboratoire nodal qui effectue la R&D à ce sujet et utilise son expertise interne dans les disciplines de la biomédicale/biomécanique, des actionneurs et des systèmes de contrôle.

Réponse de DRDO

En décembre dernier (2020), en réponse à une question de Financial Express Online, DRDO avait déclaré que : « Pour améliorer les performances des soldats indiens dans des scénarios militaires, plusieurs configurations, y compris les membres inférieurs / supérieurs et des exosquelettes complets du corps sont en cours de développement et plusieurs Les laboratoires DRDO sont impliqués dans cela.

En juin 2021, répondant à Financial Express Online sur l’état actuel des exosquelettes, DRDO dans une réponse par e-mail a déclaré : « DRDO a été chargé d’augmenter les capacités du soldat lors des activités logistiques menées par l’armée. Par conséquent, les caractéristiques biomécaniques du soldat lors de diverses activités logistiques telles que le transport de marchandises, de rations, de munitions, etc., à travers des terrains divers, sur de longues distances avec leur équipement militaire complet ont été systématiquement capturées et analysées.

Il ajoute : « Les systèmes d’exosquelette sont conçus et développés pour des applications logistiques militaires spécifiques impliquant la flexion, le levage de la charge utile, la marche avec la charge utile en avant du corps et son déchargement. Divers concepts et configurations sont actuellement conçus et développés. DRDO a progressé sur les différentes approches de conception pour construire un exosquelette augmentatif pour l’armée indienne. Il existe principalement deux écoles de pensée/approches pour la conception d’exosquelettes augmentatifs, à savoir l’exosquelette augmentatif passif/non motorisé et l’exosquelette augmentatif motorisé. Les exosquelettes passifs utilisent des éléments passifs tels que des ressorts, des amortisseurs, etc., pour transférer la charge utile au sol.

