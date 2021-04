DRDO intervient pour construire plus de 300 lits à l’hôpital Covid de Lucknow

Au total, le nombre de lits qui seront disponibles est de 300 lits en division générale et 150 lits en unité de soins intensifs. (Image de fichier)

L’Organisation de recherche et de développement pour la défense a commencé à construire un hôpital de 300 lits qui disposera de toutes les installations nécessaires pour traiter les patients atteints de COVID-19.

Confirmant à Financial Express Online, le porte-parole officiel de DRDO Narendra Arya a déclaré: «Les travaux ont commencé chez Avadh Shilp gram à Lucknow. Et devrait être terminé dans 8 à 10 jours. Une autre installation est en train de s’installer à Amar Shaheed Path.

Au total, le nombre de lits qui seront disponibles est de 300 lits en division générale et 150 lits en unité de soins intensifs. Selon les responsables, les installations médicales seront fournies par le corps médical de l’armée et le commandement central de l’armée sera également présent.

Et, comme l’a rapporté plus tôt Financial Express Online, la Haj House sur Kanpur Road et le Golden Blossom Resort sur Faizabad Road vont être convertis en hôpitaux de fortune Covid avec l’aide du DRDO.

Selon un communiqué officiel du gouvernement de l’UP, des ordres ont été émis pour l’acquisition d’un terrain pour faire d’Awadh Shilp Gram un hôpital temporaire par le DRDO qui devrait avoir environ 250 à 300 lits et une fois que l’établissement sera prêt, il sera ouvert à accueillir les patients.

Le processus d’augmentation du nombre de lits se poursuit au niveau de la guerre: l’installation est mise en place après que le ministre de la Défense Rajnath Singh a eu des entretiens avec le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath.

Au vu du nombre croissant de patients COVID, le ministre de la Défense avait proposé à l’UP CM du matériel médical au nom de la DRDO et des installations médicales à fournir avec l’aide du Corps médical de l’armée.

La semaine dernière, lors d’une réunion, la décision a été prise de doubler la capacité des lits de soins intensifs et d’isolement dans environ 12 districts les plus touchés, notamment Lucknow, Prayagraj, Moradabad, Jhansi et Kanpur.

Quel type de traitement sera disponible? Y aura-t-il des ventilateurs et de l’oxygène?

Oui! L’installation médicale sera prise en charge par une équipe du corps médical de l’armée. Et les ventilateurs, les tests ainsi que les équipements de surveillance seront fournis par le DRDO. Ceux-ci seront conformes aux normes de l’OMS.

Pendant ce temps …

Le porte-parole officiel de la société d’État Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a confirmé à Financial Express Online: «Nous nous coordonnons avec le gouvernement de l’État UP ainsi qu’avec le gouvernement du Karnataka pour faciliter les centres COVID et d’autres activités connexes.»

«Cette aide est également étendue à Nashik. Et le centre de soins COVID de HAL à Bengaluru est opérationnel (178 lits). BBMP et HAL travaillent ensemble à ce sujet », a ajouté le porte-parole officiel.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.