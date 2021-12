DRDO réalise avec succès le deuxième essai en vol du missile Agni P : Détails

Le premier essai en vol du missile balistique sol-sol Agni P a été réalisé par DRDO en juin de cette année.

Tir d’essai du missile Agni Prime : L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a testé avec succès samedi matin le missile ‘Agni P’. Le lancement a eu lieu à 11 h 06 et le missile balistique de nouvelle génération à capacité nucléaire a décollé de l’île du Dr APJ Abdul Kalam, située à 10 kilomètres au large d’Odisha. La trajectoire et les paramètres du missile ont été surveillés et suivis par de nombreuses stations télémétriques, électro-optiques, radar ainsi que par des navires à faible portée qui étaient positionnés le long de la côte est du pays, a indiqué le DRDO dans un communiqué. La mission a été un succès car le missile a parfaitement suivi la trajectoire et tous les objectifs de la mission ont été atteints avec une grande précision.

Pour ceux qui se demandent, « Agni P » est un missile balistique à propergol solide à deux étages qui peut être stocké dans une cartouche, selon DRDO, et il dispose d’un double système de navigation et de guidage redondant. Il s’agit d’un missile de nouvelle génération de la série Agni, servant de variante avancée à la famille des missiles, et il a une portée comprise entre 1 000 km et 2 000 km.

Le premier essai en vol du missile balistique sol-sol Agni P a été réalisé par DRDO en juin de cette année et il s’est également avéré fructueux. Le deuxième test visait à prouver que toutes les technologies avancées intégrées au système de missile étaient fiables.

Après le deuxième tir d’essai réussi, le ministre de la Défense de l’Union Rajnath Singh a félicité le DRDO pour la mission.

