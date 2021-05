DRDO répond aux questions sur l’efficacité du 2-DG; Lance également le kit de détection d’anticorps pour COVID-19

Il a poursuivi en déclarant que la molécule fonctionnait efficacement contre le virus SRAS-CoV-2 et inhibait la croissance virale. En mai dernier, le Drugs Controller General of India (DCGI) et la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) avaient approuvé l’essai clinique de phase II du 2-DG chez des patients COVID-19. (Crédit photo: DRDO)

Au milieu du débat sur l’efficacité du médicament récemment lancé 2-désoxy-D-glucose (2-DG), l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a déclaré que le Dr Reddy’s Lab était un partenaire de développement conjoint dans l’étude sur les patients COVID. Répondant aux questions du Financial Express Online, les responsables du DRDO ont déclaré: «Le Dr Reddy’s Lab était le partenaire de développement de cette étude clinique sur les patients COVID, en tant que partenaire industriel de longue date de DRDO pour les applications cliniques 2-DG depuis 2004. Auparavant, ils ont réussi. achèvement des essais cliniques de phase 3 du 2-DG pour la radiothérapie des patients atteints de tumeurs cérébrales. »

«D’autres organisations pourraient avoir travaillé sur le médicament de différentes manières, mais le travail de DRDO est basé sur le principe scientifiquement bien établi selon lequel le 2-DG supprime la génération d’énergie dans nos cellules infectées par un virus, et arrête ainsi la croissance virale dans le corps», DRDO a déclaré le responsable en réponse aux affirmations de Patanjali.

Ajoutant, «DRDO et le laboratoire du Dr Reddy ont présenté le travail à DCGI et ont obtenu l’approbation d’utilisation d’urgence conformément à la procédure.»

Comme indiqué précédemment par Financial Express Online, le lancement commercial du médicament est attendu en juin par les laboratoires du Dr Reddy.

Que dit DRL?

Selon le porte-parole officiel: «Il y a suffisamment de littérature disponible dans le domaine public sur la 2-DG dans le domaine de l’immunologie / thérapie du cancer car ce n’est pas un nouveau médicament. En Inde, le 2-DG est un médicament DRDO depuis le début. Aucun autre institut n’a participé à son développement. Les essais pour tester son utilisation contre COVID-19 étaient une collaboration entre le DRDO et le Dr Reddy; aucun autre institut n’a été impliqué.

L’histoire jusqu’ici …

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense (8 mai 2021), ce médicament a été développé et produit conjointement par DRDO et Dr Reddy’s Laboratories (DRL), Hyderabad. Le communiqué indique que le médicament a fait l’objet d’essais cliniques et il a montré qu’il y a une récupération plus rapide des patients hospitalisés. Au cours des essais, selon le communiqué, ce médicament a contribué à réduire la dépendance à l’oxygène supplémentaire.

Partageant les détails des essais cliniques, le DRDO a déclaré que les essais pour ce médicament ont commencé l’année dernière en avril lors de la première vague de la pandémie, au cours de laquelle les scientifiques de l’INMAS ont mené des expériences avec l’aide du Centre de biologie cellulaire et moléculaire (CCMB ), Hyderabad.

Il a poursuivi en déclarant que la molécule fonctionnait efficacement contre le virus SRAS-CoV-2 et inhibait la croissance virale. En mai dernier, le Drugs Controller General of India (DCGI) et la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) avaient approuvé l’essai clinique de phase II du 2-DG chez des patients COVID-19. Cette phase II s’est déroulée entre mai et octobre.

L’approbation de l’essai de phase III a été donnée en novembre dernier. Et il devrait se poursuivre jusqu’en août 2021 dans plus de 200 hôpitaux. À l’échelle mondiale, ce médicament a été testé pour traiter divers cancers. Mais ce n’est qu’en Inde qu’il a été testé pour la pandémie de COVID-19. Cependant, la déclaration du DRDO indique que les essais de phase III sont terminés et que l’approbation du DCGI a été donnée sur la base des résultats.

Pendant ce temps, l’Institut de recherche Patanjali affirme qu’il a fait de solides arguments en faveur de son utilisation thérapeutique contre le COVID-19 l’année dernière.

Kit de détection des anticorps Covid-19 «DIPCOVAN»

Vendredi 21 mai 2021, l’Institut de défense de physiologie et des sciences connexes (DIPAS), sous DRDO, a développé un kit basé sur la détection d’anticorps «DIPCOVAN».

En savoir plus sur le kit

Ce kit peut détecter à la fois les protéines de pointe et de nucléocapside (S&N) du virus SARS-CoV-2 avec une sensibilité élevée de 97% et une spécificité de 99%.

Il a été développé en association avec une société de développement et de diagnostic de fabrication basée à New Delhi – Vanguard Diagnostics Pvt Ltd.

Ce kit selon le ministère de la Défense (21 mai 2021) a été développé localement par les scientifiques et a été testé sur 1000 patients dans divers hôpitaux désignés COVID à Delhi.

Selon la note, trois lots du produit ont été validés au cours de la dernière année et en avril de cette année, l’ICMR a donné son approbation.

Et, plus tôt ce mois-ci, l’approbation réglementaire du contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI), du CDSCO, du ministère de la Santé et du Bien-être familial, a été accordée à la fabrication pour la vente et la distribution.

Ce kit est destiné à la détection qualitative des anticorps IgG dans le sérum ou le plasma humain, ciblant les antigènes liés au SRAS-CoV-2.

Et, avec une durée de conservation de 18 mois, ce kit ne nécessite que 75 minutes pour effectuer le test sans aucune réactivité croisée avec d’autres maladies.

Quand sera-t-il disponible sur le marché?

Partenaire industriel Vanguard Diagnostics Pvt. Ltd devrait lancer commercialement le produit le mois prochain. Et au moment de son lancement dans la première semaine, il y aura un stock prêt de 100 kits (environ 10 000 tests). L’entreprise a une capacité de production de 500 kits / mois peu après le lancement.

Et sera Rs 75 par test.

Avec ce kit, il y aura une meilleure compréhension de l’épidémiologie du COVID-19. Et cela aidera également à évaluer l’exposition antérieure au SRAS-CoV-2 d’un individu.

