Dread in Brooklyn Nets : Kyrie Irving et James Harden, blessés

Les alarmes se sont déclenchées Filets de Brooklyn. Kyrie Irving Il a dû repartir blessé lors du quatrième match de la série qui affronte les Milwaukee Bucks et l’étendue de sa blessure est inconnue. C’est arrivé lors d’un tir au panier. Après le tir, il a posé sa cheville sur Giannis Antetokounmpo et l’a plié. Il n’est pas revenu sur le terrain et les Bucks ont profité de sa défaite pour gagner à nouveau et mettre l’égalité à deux. Maintenant, il reste à connaître l’étendue de la blessure d’Irving, ce qui à l’heure actuelle est un doute pour le match 5.

Comment horrible la chute de Kyrie Irving, ne peut pas être. pic.twitter.com/GldSfjjdvr – Sixième homme (@ 6thManLATAM) 13 juin 2021

Ainsi, Brooklyn pourrait affronter le cinquième match sans sa zone arrière de départ, puisqu’il n’est pas prévu que James durcir, blessé lors du premier match, peut revenir. La Barba a subi une blessure à la jambe droite et, comme Steve Nash l’a commenté hier soir, il ne devrait pas revenir à court terme : “Il ne peut pas encore fixer de date pour son retour. Il progresse bien, nous sommes donc optimistes revenir à tout moment.”

James Harden quitte le JEU 1 avec BLESSURE – pic.twitter.com/jkSbAuWq8q – ⓘ —————- —————- ️⃤ —- ️⃤ (@RobOnTvv) 6 juin 2021

Année compliquée

Il faut dire que les blessures de Harden et Irving ne devraient pas surprendre. Les Nets ont été durement touchés par les blessures toute la saison. Harden, Irving et Kevin Durant ils ont raté de nombreux matchs au cours de la saison régulière en raison de divers problèmes physiques. En playoffs, les choses n’ont pas changé. Nous verrons si Irving est une simple entorse de la cheville ou est plus grave.