‘Dreadlock Holiday’: Comment 10cc a battu la concurrence

Graham Gouldman a eu une conversation avec un monsieur de la Jamaïque et, se souvenant d’une des grandes spécialités sportives de ce pays, lui a dit : « Tu dois aimer le cricket ». “Je n’aime pas le cricket”, a-t-il répondu. “Je l’aime.” Ainsi, l’une des paroles les plus mémorables de tous les hit-parades des années 1970 est née.

La chanson en question, bien sûr, était “Dreadlock Holiday”, écrite par Gouldman avec Eric Stewart, qui était désormais son seul partenaire dans 10cc après le départ de Lol Creme et Kevin Godley. Le 23 septembre 1978, le single Mercury remplace les Commodores “Three Times A Lady” pour passer une semaine au sommet des charts britanniques et y devenir le troisième numéro 1 de 10cc après “Rubber Bullets” en 1973 et “Je ne suis pas amoureux” deux ans plus tard.

Le “Dreadlock Holiday” aux saveurs caribéennes a également été inspiré en partie par des vacances à la Barbade prises par Stewart, son ami Justin Hayward de Le blues moody, et leurs familles. Là, alors qu’ils étaient sur un radeau de parachute ascensionnel, un autre natif de la Jamaïque a montré un grand intérêt pour une chaîne en argent portée par Hayward. La star lui a dit que c’était un cadeau de sa mère, et quand Eric est rentré à la maison, il a décrit l’incident à Graham. C’est devenu une autre image clé de la chanson.

Sorti aux États-Unis sur Polydor, le single s’essouffle à la 44e place. Mais son impact sur le public là-bas a été mis en contexte lorsqu’il a été présenté dans le grand film de 2010 The Social Network, dans lequel il a été entendu mixé par un DJ universitaire. Malheureusement, 10cc n’a plus figuré dans le Top 40 du classement britannique, à l’exception d’un modeste sommet n ° 29 pour un réenregistrement de “I’m Not In Love” en 1995. Mais “Dreadlock Holiday” reste un moment fort dans l’un des catalogues pop britanniques les plus distingués.

