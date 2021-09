“Dream A Little Dream Of Me” d’Ella Fitzgerald est la vedette de “Stranger Things”

Stranger Things revient enfin sur le petit écran, et la série à succès Netflix a choisi Ella Fitzgerald’s légendaire “Dream A Little Dream Of Me” pour accompagner la bande-annonce de la très attendue saison 4.

La chanson donne à la bande-annonce une qualité onirique, avec la voix classique et immédiatement reconnaissable de Fitzgerald donnant au visuel une teinte nostalgique.

Cela a été une longue attente pour les fans, qui ont dû attendre plus de trois ans pour voir ce que les enfants (maintenant adolescents) de Hawkins, dans l’Indiana, ont fait.

La quatrième saison n’arrivera sur Netflix qu’en 2022, mais lors d’un événement en ligne de trois heures pour les fans de Tudum ce week-end, Netflix a finalement révélé de nouvelles images de la saison à venir de l’émission, en se concentrant sur un tout nouvel emplacement : la Creel House.

Les showrunners de la série, les frères Duffer, décrivent la maison comme un lieu «super important» dans la saison 4 et la nouvelle promo montre à la fois les enfants qui entrent par effraction dans une maison abandonnée, ainsi qu’un flash-back sur une famille emménageant dans la maison en les années 50, d’où la piste Ella.

Les bandes-annonces précédentes ont également taquiné quelques nouveaux lieux pour le spectacle, qui la saison dernière a préparé le terrain après que le chef de la police Jim Hopper se soit retrouvé en Russie. La série devrait également lancer au moins quatre nouveaux personnages: le groupe nerd Vickie, le basketteur Patrick, la conseillère d’orientation Mme Kelly et la pom-pom girl Chrissy.

Écrit à l’origine par deux musiciens relativement inconnus, Fabian Andre et Wilber Schwandt, les paroles ont été écrites par Gus Kahn, l’un des paroliers les plus titrés des années 1920, 30 et 40.

Au fil des ans, “Dream a Little Dream” a été enregistré par Nat King Cole, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, et plus particulièrement par Cass Elliott et The Mamas and The Papas pour l’album de 1968, The Papas and The Mamas.

Bien qu’aucune date de retour officielle n’ait été confirmée, les fans devront pour le moment être rassasiés par cette promo révélatrice.

Écoutez le meilleur d’Ella Fitzgerald sur Apple Music et Spotify.