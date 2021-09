Dream Theater reporte sa tournée nord-américaine en raison de problèmes liés à Covid 19

Les géants du metal progressif THÉÂTRE DU RÊVE ont reporté leur tournée nord-américaine précédemment annoncée au début de 2022 en raison de problèmes liés au COVID-19. La randonnée devait débuter le 28 octobre à Mesa, en Arizona, et se terminer le 14 décembre à Saint-Pétersbourg, en Floride.

THÉÂTRE DU RÊVE a partagé la nouvelle du report dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée (lundi 27 septembre). Le groupe a écrit : “THÉÂTRE DU RÊVE ont pris la décision difficile de déplacer leurs dates de tournée nord-américaine d’octobre à décembre 2021 au début de 2022. À la lumière des instabilités actuelles des tournées qui persistent en raison de la pandémie de COVID-19, nous sommes convaincus qu’il s’agit de la bonne décision.

“Sachez que nous sommes aussi déçus que vous qu’il va falloir attendre encore un peu pour amener THÉÂTRE DU RÊVE musique à vous en direct. Nous manquons de jouer pour vous tous et nous avons hâte de pouvoir être sur scène pour vous présenter notre nouvel album et les favoris des fans.

« Ce fut une décision extrêmement difficile à prendre, mais qui devait être prise après avoir pris en considération les différents mandats locaux à travers l’Amérique du Nord. Dans un effort pour présenter le plus complet et le plus engageant THÉÂTRE DU RÊVE l’expérience à laquelle nos fans du monde entier s’attendent, nous pensons que nous sommes tous mieux servis pour reporter toutes les activités de tournée au début de 2022.

“Pour le moment, nous demandons à tout le monde de conserver leurs billets car nous travaillons frénétiquement pour finaliser le report de toutes ces dates. Tous les spectacles sont actuellement en cours de réservation pour commencer en février 2022. Veuillez garder un œil sur notre site Web , et nous aurons bientôt un itinéraire complet et mis à jour. Tous les billets achetés précédemment seront honorés. Veuillez consulter votre point de vente local pour toute question concernant les remboursements.

“Nous savons que nous attendons tous avec impatience un retour à la normale et la possibilité de profiter en direct THÉÂTRE DU RÊVE la musique ensemble à nouveau. Nous nous excusons abondamment mais espérons que tout le monde pourra comprendre la logique derrière cette décision.

“Jouer de la musique pour nos fans est tout ce que nous voulons faire. Nous sommes impatients de voir chacun de nos fans dès que possible. Nous aurions aimé que cela soit plus tôt, mais nous comptons les jours jusqu’à ce que nous puissions vous voir tout à nouveau.”

THÉÂTRE DU RÊVEle 15e album studio de , “Une vue du haut du monde”, est dû le 22 octobre.

“Une vue du haut du monde” est THÉÂTRE DU RÊVE à son meilleur niveau musical, il développe le son qu’ils ont aidé à créer tout en conservant les éléments qui leur ont valu des fans dévoués du monde entier. L’album de sept chansons marque également le deuxième album studio avec Musique InsideOut/Sony Musique. L’œuvre a été créée par un collaborateur de longue date de la couverture Hugh Symé (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE AURE). “Une vue du haut du monde” a été produit par le guitariste Jean Petrucci, conçu et production supplémentaire par James “Jimmy T” Meslin et mixé/masterisé par Andy Sneap.

THÉÂTRE DU RÊVE – composé de James LaBrie, Jean Petrucci, Jordan Rudess, John Myung et Mike Mangini – était au milieu d’une tournée mondiale à guichets fermés à l’appui de leur dernière sortie “La distance dans le temps” et le 20e anniversaire de “Scènes d’un souvenir” quand une pandémie mondiale a mis le monde à l’arrêt. Les musiciens se sont retrouvés chez eux, avec LaBrie au Canada et le reste du groupe aux États-Unis. Comme le destin l’aurait voulu, ils venaient de terminer la construction du DTHQ (Dream Theatre Headquarters) – une combinaison de studio d’enregistrement en direct, d’un espace de répétition, d’une salle de contrôle, d’un stockage d’équipement et d’une ruche créative. Avec LaBrie au Canada, il a d’abord écrit avec le groupe via Zoom sur un moniteur de la DTHQ. En mars 2021, il s’est envolé pour New York, a été mis en quarantaine et a enregistré sa voix face à face avec Petrucci. L’album a finalement enfilé des crochets maigres et sans compromis avec une compétence technique éprouvée.



Dream Theater a pris la décision difficile de déplacer les dates de sa tournée nord-américaine d’octobre à décembre 2021 au début… Publié par Dream Theater le lundi 27 septembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).