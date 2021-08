Dream Theater taquine le clip de son nouveau single “The Alien”

Titans de la musique progressive THÉÂTRE DU RÊVE sortira le clip officiel de leur nouveau single, “L’extraterrestre”, le vendredi 13 août. Un teaser est disponible ci-dessous.

“L’extraterrestre” est tiré de THÉÂTRE DU RÊVEle 15e album studio de , “Une vue du haut du monde”, qui est dû le 22 octobre. “Une vue du haut du monde” est THÉÂTRE DU RÊVE à son meilleur niveau musical, il développe le son qu’ils ont aidé à créer tout en conservant les éléments qui leur ont valu des fans dévoués du monde entier. L’album de sept chansons marque également le deuxième album studio avec Musique InsideOut/Sony Musique. L’œuvre a été créée par un collaborateur de longue date de la couverture Hugh Symé (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE AURE). “Une vue du haut du monde” a été produit par Jean Petrucci, d’ingénierie et de production supplémentaire par James “Jimmy T” Meslin et mixé/masterisé par Andy Sneap.

THÉÂTRE DU RÊVE – composé de James LaBrie, Jean Petrucci, Jordan Rudess, John Myung et Mike Mangini – était au milieu d’une tournée mondiale à guichets fermés à l’appui de leur dernière sortie “La distance dans le temps” et le 20e anniversaire de “Scènes d’un souvenir” quand une pandémie mondiale a mis le monde à l’arrêt. Les musiciens se sont retrouvés chez eux, avec LaBrie au Canada et le reste du groupe aux États-Unis. Comme le destin l’aurait voulu, ils venaient de terminer la construction du DTHQ (Dream Theatre Headquarters) – un studio d’enregistrement en direct, un espace de répétition, une salle de contrôle, un stockage d’équipement et une ruche créative. Avec LaBrie au Canada, il a d’abord écrit avec le groupe via Zoom sur un moniteur de la DTHQ. En mars 2021, il s’est envolé pour New York, a été mis en quarantaine et a enregistré sa voix face à face avec Petrucci. L’album a finalement enfilé des crochets maigres et sans compromis avec une compétence technique éprouvée.

“Nous adorons jouer de nos instruments”, observe Petrucci. “Cela ne disparaît jamais. J’aime être créatif, écrire et exercer cette partie de mon esprit. Nous pouvons le faire depuis longtemps et nous ne le prenons pas pour acquis. Chaque fois que nous nous réunissons, nous savons que nous ne pouvons pas nous décevoir ou décevoir nos fans, alors nous parvenons à faire encore plus d’efforts.”

“Nous abordons chaque album comme si c’était notre premier”, ajoute LaBrie. “Ça a été une si belle course, mais nous n’allons pas nous arrêter.”

“Une vue du haut du monde” liste des pistes :

01. L’extraterrestre (9:32)



02. Répondre à l’appel (7:35)



03. Monstre invisible (6:31)



04. Géant endormi (10:05)



05. Temps transcendant (6:25)



06. Réveillez le maître (9:47)



07. Une vue du sommet du monde (20:24)

THÉÂTRE DU RÊVE prévoit également de prendre la route pour soutenir le nouvel album. Le “Le toit du monde” tournée en Amérique du Nord débutera le 28 octobre à Mesa, en Arizona, et se poursuivra jusqu’au 14 décembre pour se terminer à Saint-Pétersbourg, en Floride. Des informations sur les billets pour tous les spectacles à venir ainsi que sur les forfaits VIP sont disponibles sur www.dreamtheater.net.



