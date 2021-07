Dream Theater taquine un nouvel album

Les géants du metal progressif THÉÂTRE DU RÊVE dévoileront les détails de leur prochain album le mercredi 28 juillet.

Le fan club du groupe a partagé une série de teasers révélant les longueurs et les acronymes de toutes les chansons qui devraient apparaître dans la suite de 2019 “La distance dans le temps”. Ils sont les suivants :

* AT (09:32)



* ATC (07:35)



* JE SUIS (06:02)



* SG (10:05)



* TT (06:25)



* AU M (09:47)



* AVFTTOTW (20:24)

En avril dernier, THÉÂTRE DU RÊVE chanteur James LaBrie Raconté « Briser les absolus » que lui et ses compagnons de groupe “ont fait monter la barre” avec leur nouveau LP. J’ai dit à [guitarist] John [Petrucci] quand je terminais la dernière voix, j’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Nous venons d’atteindre un tout nouveau niveau. Et j’ai dit: ‘C’est notre 15e album flippant, et nous l’avons encore fait. Il se passe quelque chose ici et je pense que les fans vont juste flipper quand ils l’entendront. Et il dit : ‘J’ai dit ça à ma femme l’autre soir. J’étais assis. J’écoutais l’album d’avant en arrière et j’étais paniqué.’ Et je dis, ‘Idem ici. J’écoute ces chansons quand on a fini, et je retourne dans la chambre d’hôtel et je les écoute, et je me dis : “Putain de merde”. Qu’est-ce qui se passe ici?” Et je pense que c’est très excitant. Et même Jordan [Rudess, keyboards] – il me faisait FaceTiming, en disant: « Putain de merde ». Il est tout excité. Il me dit : ‘C’est juste moi ou tu entends ce genre de trucs ?’ Et je me dis ‘Non, mec. Il se passe quelque chose de vraiment cool ici. Et il dit : « Les fans vont paniquer. » Je dis : « Oui, ils le sont. Ils le sont vraiment.'”

Toujours en avril, Petrucci dit à l’Allemagne Thomann ce THÉÂTRE DU RÊVE travaillait sur le nouvel album depuis octobre. “Et je suis super excité à ce sujet. Le record [is] rempli d’énergie, d’excitation et de positivité. Je suis excité à ce sujet. J’ai hâte que les gens entendent ça.”

THÉÂTRE DU RÊVELe nouvel album de ‘s est provisoirement attendu à l’automne.

“La distance dans le temps” marqué THÉÂTRE DU RÊVEle premier album de pour pour Sony Musiquel’empreinte progressive de Musique InsideOut. Le groupe a passé 25 ans à enregistrer sous divers labels dans le Groupe de musique Warner système, plus récemment Records de Roadrunner, qui a sorti cinq albums du groupe entre 2007 et 2016.

THÉÂTRE DU RÊVE a récemment sorti son neuvième album live en carrière, « Mémoires lointaines – Vivre à Londres ». Enregistré à THÉÂTRE DU RÊVE‘s à guichets fermés à l’Apollo Theatre de Londres, le live documente la tournée mondiale du groupe à l’appui de “La distance dans le temps” et le 20e anniversaire de leur album concept phare “Metropolis Part 2 – Scènes d’un souvenir”.