Dream Theatre annonce des «archives perdues et non oubliées»; Le catalogue Ytsejam Records sera réédité

THÉÂTRE DU RÊVE, le deux fois Grammy-nommés légendes de la musique progressive, ont annoncé le “Archives perdues, pas oubliées”. Cette nouvelle collaboration entre le groupe et le label Musique de InsideOut verra le quintette virtuose de longue date Enregistrements Ytsejam catalogue réédité, ainsi que de nouveaux ajouts à cette série spéciale de collectionneurs. (Ytsejam est l’empreinte de l’étiquette qui THÉÂTRE DU RÊVE utilisait depuis des années pour publier des bootlegs officiels d’enregistrements en direct [“Ytsejam” is “Majesty” spelled backwards; MAJESTY was DREAM THEATER‘s original band name].)

Enregistrements Ytsejam précédemment joué l’hôte de THÉÂTRE DU RÊVELa collection officielle de versions bootleg du groupe comprenant des spectacles en direct, des démos et des prises de studio de toute la carrière prolifique du groupe. En tant que membre de “Archives perdues, pas oubliées”, l’intégralité de la collection sera réédité sur CD, ainsi que pour la toute première fois sur vinyle et numérique, avec de nouveaux graphismes et emballages. Le groupe a également été occupé à fouiller dans son coffre-fort encyclopédique pour trouver du matériel très spécial, inédit. La première toute nouvelle sortie de la série d’archives revigorée sera un enregistrement de la performance du groupe de bout en bout de son deuxième album studio classique, “Images et mots”, tirée de sa performance à Tokyo, le lieu légendaire du Budokan au Japon en septembre 2017.

Suite à cette inaugurale “Archives perdues, pas oubliées” release, le vaste catalogue arrière de Enregistrements Ytsejam les offres commenceront à être rééditées au cours des prochaines années. De nombreux autres documents inédits recevront leur publication initiale, présentant un trésor absolu de THÉÂTRE DU RÊVE musique pour les fans anciens et nouveaux à explorer.

De retour en 2012, THÉÂTRE DU RÊVE chanteur James LaBrie nié cela Enregistrements Ytsejam mort avec le départ de THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy en 2010, LaBrie a répondu: “Non, il n’est pas mort”, a-t-il dit. “Je me suis occupé de ça, donc j’ai les enregistrements de chaque soir, et je les ai documentés. Il y a tellement de trucs du monde entier de cette dernière tournée que j’ai déjà documentés et mis dans un master listez ces nuits en particulier … Ce que j’ai fait, c’est que je les ai prises dans certaines régions du monde, et cela semble incroyable. C’est juste une question de sens pour nous, quand nous allons sortir le prochain Ytsejam [recording]. Mais cela arrivera. Je peux vous garantir – cela arrivera. À ce stade, ce n’est pas une priorité. Mais le truc est là. En ce moment, nous en avons plus qu’assez pour pouvoir sortir un incroyable Ytsejam libérer maintenant – définitivement. Donc ça va juste être quand nous sentirons, en tant que groupe, ‘Okay, mettons enfin ça ensemble et faisons-le sortir.’ J’ai quelques idées où cela pourrait être vraiment… quelque chose de cool, des fonctionnalités supplémentaires qui seraient vraiment cool. Et les autres gars sont impliqués aussi, donc c’est très collectif quant à la façon dont nous voulons le premier Ytsejam [release] – Publier-Mikel’implication de, avec tous ces précédents Ytsejam [releases]… Nous voulons que cela ait un très grand impact. ”



Dream Theatre, en collaboration avec @insideouteu, est heureux d’annoncer officiellement les “ Archives perdues et non oubliées ”, qui verront le catalogue Ytsejam Records réédité et remasterisé aux côtés de nouveaux ajouts à cette série spéciale pour collectionneurs. https://t.co/6sxl50PDdd pic.twitter.com/uBQGvEvLPu – Dream Theater (@dreamtheaternet) 5 mai 2021

théâtre du Rêve

Nouvelles

