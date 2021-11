« Dream Weaver »: quand les rêves de Rick Nelson n’ont pas été réalisés

Dans la période entre son succès initial et sa réémergence en tant qu’artiste aux racines country, Rick Nelson a fait une série de disques complètement sous-estimés qui méritent pleinement un réexamen.

Après que « Mean Old World » ait frôlé le bas du Billboard Hot 100 en 1965, le triste fait est que l’ancienne idole des adolescents était absente du palmarès pendant environ quatre ans et demi. Alors qu’il adaptait noblement son son aux goûts des adultes, Nelson a sorti pas moins de 11 singles sur Decca qui ont raté les best-sellers américains. L’un d’eux, « Tisserand de rêves » a été publié le 13 novembre 1967.

Rick était entré dans le monde de la country avec la sortie en 1966 de son album Lumières vives et musique country. La même année, il enregistre l’album de la bande originale de la production télévisée On The Flip Side, qui sort en décembre et présente la musique originale de Burt Bacharach et Hal David.

Son prochain album country, Country Fever, parut en avril 1967, encore une fois avec un grand succès mais peu de ventes. Alors que l’année touchait à sa fin, le single « Dream Weaver » a annoncé la sortie de l’album parent Another Side Of Rick. Le 45 avait plus une sensation folk-pop, avec juste un soupçon de psychédélisme léger, et a présenté en avant-première un album contenant trois compositions de Tim Hardin, dont « Reason To Believe ».

Écoutez la liste de lecture officielle Rick Nelson Best Of de uDiscover Music.

Le LP varié a également vu Nelson reprendre la chanson de John Sebastian de Lovin’ Spoonful « Daydream » et le standard « Georgia On My Mind » de Hoagy Carmichael et Stuart Gorrell. Nelson lui-même a co-écrit « Marshmallow Skies » avec son guitariste, et plus tard Elvis Presley membre du groupe, James Burton.

Pour l’instant, Nelson tissait encore des rêves restés inassouvis, et ne regagnait les charts américains qu’à la sortie de l’album In Concert at the Troubadour en janvier 1970. Puis, la formation du Stone Canyon Band et le succès d’un son country rock le ferait entrer dans la nouvelle décennie avec beaucoup plus d’optimisme.

Achetez ou diffusez « Dream Weaver » sur Another Side Of Rick.