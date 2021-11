DreamBox Learning vend sa participation majoritaire à une société de capital-investissement alors que le chiffre d’affaires annuel dépasse 100 millions de dollars

Jessie Woolley-Wilson, PDG de DreamBox Learning. (Photo d’apprentissage DreamBox)

La société de technologie de l’éducation de la région de Seattle, DreamBox Learning, a vendu une participation majoritaire à Evergreen Coast Capital Corp., une filiale de la Silicon Valley axée sur la technologie de la société de capital-investissement Elliott Investment Management. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Fondée en 2006, DreamBox vend des logiciels aux écoles K-12. La technologie de l’entreprise s’adapte à chaque élève en fonction de ses réponses et de la manière dont il résout les problèmes. Les enseignants et les administrateurs ont accès aux analyses et aux rapports. L’entreprise de 400 personnes, classée n°18 sur le . 200, soutient 6 millions d’étudiants et 400 000 éducateurs.

DreamBox a déclaré que ses revenus annuels sont sur la cible de plus de 100 millions de dollars.

« Notre mission est de transformer radicalement la façon dont le monde apprend, et ce partenariat propulsera DreamBox dans la prochaine phase de croissance alors que nous élargissons la portée de notre solution bidisciplinaire de pointe », Jessie Woolley-Wilson, présidente et PDG de DreamBox, a déclaré dans un communiqué.

Après avoir obtenu un MBA de Harvard et travaillé à Wall Street, Woolley-Wilson s’est tourné vers le secteur de l’éducation, en tant que président du groupe K-12 de Blackboard et de LeapFrog SchoolHouse, ainsi que des rôles de direction au sein du College Board et de la préparation aux tests. société Kaplan. Elle a pris la tête de DreamBox en 2010.

The Rise Fund de TPG, un investisseur existant, un VC à impact social dont les investisseurs comprennent Bono et Richard Branson, conservera une participation minoritaire significative. Il a investi 130 millions de dollars dans DreamBox il y a trois ans.

DreamBox avait déjà levé 14,5 millions de dollars en 2013 auprès d’investisseurs, dont le co-PDG de Netflix, Netflix Reed Hastings, et a levé 10 millions de dollars de série B en 2015.

La société a fait cette année deux acquisitions, en achetant les programmes de lecture Reading Plus et Squiggle Park. Il a un bureau supplémentaire à Raleigh, Caroline du Nord, et Winooski, Vermont.

L’accord est le dernier d’un marché en pleine effervescence pour le financement, les rachats de capitaux privés, les acquisitions, les introductions en bourse, les SPAC et d’autres transactions. Sur Pacific Northwest « Deal Tracker » de ., nous avons enregistré près de 60 acquisitions, SPAC, introductions en bourse et rachats de capitaux privés jusqu’à présent cette année.

DreamBox est l’une des nombreuses startups ed-tech qui attirent l’attention au milieu de la pandémie et passent à l’apprentissage à distance. Les startups Ed-tech ont levé un record de 2,2 milliards de dollars en 2020, en hausse de près de 30 % d’une année sur l’autre.