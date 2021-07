DreamBox va acquérir Reading Plus alors que la startup ed-tech s’étend au-delà des mathématiques

Jessie-Woolley Wilson, PDG de DreamBox Learning. (Photo de DreamBox)

DreamBox Learning s’étend au-delà de sa plate-forme logicielle phare d’enseignement des mathématiques. La startup basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a annoncé l’acquisition de Reading Plus, un programme de lecture en ligne pour les niveaux 3-12 utilisé par près de 8 000 écoles. L’accord fait suite à la récente acquisition par DreamBox de Squiggle Park, un autre programme de lecture.

Fondée en 2006, DreamBox s’est concentrée sur son programme de mathématiques numériques K-8, mais entre maintenant sur le marché ELA, ou English Language Arts. La technologie de l’entreprise s’adapte à chaque élève en fonction de ses réponses et de la manière dont il résout les problèmes. Les enseignants et les administrateurs ont accès aux analyses et aux rapports. L’entreprise de 400 personnes, classée n°22 sur le . 200, soutient plus de 5 millions d’étudiants et 200 000 éducateurs.

DreamBox est l’une des nombreuses startups ed-tech qui ont attiré l’attention au cours de la dernière année au milieu de la pandémie et du passage à l’apprentissage à distance. Les startups Ed-tech ont levé un record de 2,2 milliards de dollars en 2020, en hausse de près de 30 % d’une année sur l’autre.