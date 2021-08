DreamCap annonce un corpus de 250 millions de dollars pour financer des start-up sportives

DreamCap suivra une stratégie d’investissement en plusieurs étapes allant de 1 à 100 millions de dollars de billets, a déclaré la société dans un communiqué mercredi.

Dream Sports, propriétaire de Dream11, a annoncé un corpus de 250 millions de dollars pour financer des start-up opérant dans les domaines du sport, des jeux et des technologies de fitness. Dream Capital (DreamCap), la branche corporate venture capital et M&A (fusion et acquisition) de Dream Sports gérera le corpus.

“DreamCap cherche à soutenir les start-ups avec une technologie de rupture, d’excellents produits, des informations sur les données et le potentiel de réaliser au moins 100 millions de dollars de revenus annuels individuellement d’ici cinq ans”, a déclaré Dream Sports dans un communiqué. Si l’accent sera principalement mis sur les start-ups locales, l’entreprise est également ouverte à l’accompagnement de start-ups mondiales.

Au cours de la dernière année, DreamCap a déjà investi dans 8 start-up en Inde telles que SoStronk, DreamGameStudios, Elevar, FanCode et DreamSetGo. L’entité effectue également d’importantes tournées de suivi dans les entreprises incubées DS telles que FanCode et DreamSetGo.

“Dream Sports a une base d’utilisateurs collective de 125 millions de fans de sport, et nous reconnaissons les grandes opportunités de croissance dans les sports, les jeux et les technologies de fitness en Inde… Nous sommes ici pour soutenir d’autres entrepreneurs via Dream Capital et leur fournir un accès à nos 125 base d’un million d’utilisateurs et support opérationnel », a déclaré le PDG et co-fondateur Harsh Jain.

Dev Bajaj, MD chez Dream Capital, a déclaré que l’idée est de compléter les entrepreneurs avec la stratégie, les produits et les connaissances marketing de l’entreprise qui ne sont généralement pas accessibles à un stade précoce.

