Dreame T30 : aspirateur sans fil avec nettoyage intelligent

Il dispose d’un capteur de saleté qui ajuste automatiquement la puissance d’aspiration à la quantité de poussière détectée.

Dreame Technology, spécialiste de l’électroménager d’entretien ménager, lance Dreame T30, un aspirateur balai sans fil nouvelle génération. L’appareil est équipé d’une technologie de pointe : par exemple, grâce à son capteur de saleté, le Dreame T30 peut ajuster automatiquement la puissance d’aspiration à la quantité de poussière détectée.

Moteur avec une grande puissance d’aspiration

Le Dreame T30 est équipé d’un moteur ultra rapide 150K PRM qui génère 190 watts de puissance d’aspiration. Avec sa filtration complète en machine, l’aspirateur capture les microparticules comme le pollen et les bactéries pour un nettoyage en profondeur et efficace. Le système de réduction du bruit à 8 degrés assure une expérience de nettoyage silencieuse et confortable.

Batterie amovible longue durée

Le Dreame T30 est doté d’une batterie lithium-ion polymère de 2 900 mAh qui dure jusqu’à 90 minutes en mode Eco. La conception de la batterie amovible permet un recyclage pratique et des économies d’énergie. Avec une configuration simplifiée et un refroidissement intelligent, l’aspirateur Dreame T30 maintient la batterie à une température constante pour assurer des performances constantes et solides.

Affichage HD

Dreame T30 dispose également d’un écran HD intelligent qui affiche des données en temps réel pour informer les utilisateurs des performances de nettoyage, de la détection de la poussière, du remplacement du filtre et de la durée de vie de la batterie. De plus, son capteur de détection de saleté peut ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de poussière détectée. En d’autres termes : lorsque le Dreame T30 détecte une grande quantité de poussière, la puissance d’aspiration augmente automatiquement ; Lorsque la quantité de poussière diminue, la puissance d’aspiration est réduite en mode normal.

www.dreame-technology.com