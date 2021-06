DreamHack Open & Cash Cup Extra Summer – Comment s’inscrire, programmer, formater, cagnotte et plus

Préparez-vous pour une autre série d’événements Fortnite sous la direction de DreamHack.

Fortnite compétitif se réchauffe avant le chapitre 2 – Saison 7, la dernière mise à jour massive du jeu. Epic Games a décrit ce à quoi les joueurs devraient s’attendre jusqu’en août dans un récent article de blog, y compris le prochain événement de trios Fortnite Champion Series (FNCS) et le premier FNCS All-Star Showdown. De plus, le partenariat de longue date de Fortnite avec DreamHack se poursuit tout au long de la saison estivale avec les événements Cash Cup Extra et Open avec beaucoup d’argent en jeu.

Aujourd’hui, ESTNN examine les mois à venir pour les deux compétitions et fournit des détails précieux à ceux qui souhaitent jouer.

Formats et dates

Qui se sent EXTRA 💫 ? Fortnite Cash Cup Extra présenté par DreamHack

🌎 NA ​​Est & UE

🔴 14 juil.

🔵 21 juil.

🟢 25 août ℹ️ https://t.co/etfohGZz5k pic.twitter.com/QqXwgPKhzt – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 4 juin 2021

Le tournoi Cash Cup Extra de DreamHack a commencé dans la saison 6. Il offrait aux joueurs une incitation supplémentaire à bien performer dans les tournois hebdomadaires Trio Cash Cup de Fortnite. Les équipes qui ont terminé dans le top-132 ont obtenu le droit de concourir pour une cagnotte distincte des Trio Cash Cups hebdomadaires. L’événement a reçu un accueil généralement positif et se poursuivra jusqu’à l’été.

La même notion s’applique au DreamHack Open, qui offre un prize pool plus élevé et, comme le Cash Cup Extra, se produit sur les serveurs européens et NA East. Cependant, cette compétition particulière remplace les trios par des duos. De nombreux joueurs de haut niveau ont connu du succès dans les tournois de DreamHack, et d’autres auront l’opportunité jusqu’en août. Jetons un coup d’œil au calendrier et aux dates de chaque événement DreamHack.

Cash Cup Extra présenté par DreamHack

NA Est et Europe : 14 juillet, 21 juillet et 25 août

DreamHack Online Open ft. Fortnite

NA Est

Manches : 11 août Demi-finales : 12 août Grande finale : 18 août

L’Europe 

Manches 1, 2 et 3 : 11 et 12 août Demi-finales : 18 août 19 août : Grande finale

cagnottes

Voici les 3 meilleurs duos de l’EU DreamHack Open d’avril avec Fortnite Grand Finals ! 💰 🥇 @Keziix + @oh4zr (23 000 $)

🥈 @taysonFN + @Th0masHD (14 000 $)

🥉 @k1nzell + @wak1e (10 800 $) pic.twitter.com/NGKtfIuKoC – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 20 mai 2021

DreamHack a récemment promis 900 000 $ USD à ses futurs tournois Fortnite au moins jusqu’à l’automne 2021. La distribution exacte des prix n’a pas encore été dévoilée, mais nous nous attendons à voir plus de détails au cours des prochaines semaines.

Comment s’inscrire/se qualifier

Merci pour ce bon mois de mai, car nous avons eu plus de 1 000 000 de joueurs inscrits à DreamHack Open ft. Fortnite ! – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 21 mai 2021

Comme indiqué précédemment, la qualification pour la Cash Cup Extra nécessite un classement parmi les 132 premiers dans la Trio Cash Cup de cette semaine. Le DreamHack Open n’est que cela, un tournoi ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. La participation demande simplement aux joueurs d’ouvrir Fortnite et de faire la queue pendant l’une des manches énumérées ci-dessus avec un partenaire duo. Les équipes qui se situent à l’intérieur d’un seuil prédéterminé auront accès aux demi-finales puis aux finales.

DreamHack a vu plus d’un million de joueurs s’inscrire au tournoi Open en mai. Les fans de Fortnite devraient s’attendre à la même chose lors d’une toute nouvelle saison avec des milliers d’autres en ligne en espèces.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’informations sur les tournois Fortnite de DreamHack et plus encore !

Image caractéristique : DreamHack