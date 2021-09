DreamHack Open Duos revient en octobre – cagnotte, format, dates, comment s’inscrire

La saison compétitive de Fortnite est enfin arrivée et DreamHack est de retour avec un autre tournoi de 200 000 $ US.

Cela ressemble à une éternité depuis la fin du chapitre 2 de la saison 7 de FNCS, où Epic Games a distribué 3 millions de dollars américains aux finalistes du monde entier. La scène compétitive a tourné la page du chapitre 2 – Saison 8, où des millions de dollars seront à gagner au cours des prochains mois.

Une nouvelle saison de Fortnite Battle Royale signifie le retour de DreamHack. Depuis début 2020, la société de production suédoise soutient la scène Fortnite de manière infiniment précieuse. De l’événement initial DreamHack Open Solos à DreamHack Open Duos et, plus récemment, au Trio Cash Cup Extra, cette organisation reste fidèle aux joueurs de Fortnite dans deux grandes régions.

En octobre, le DreamHack Duo Open revient avec une autre cagnotte de 200 000 $ US pour les régions NA Est et européenne. ESTNN a toutes les informations que vous devez savoir avant qu’il ne commence dans un peu plus d’une semaine.

DreamHack Open Format & Planning

Allons-y! Voici les informations de synchronisation pour NA East 👀 NA Est

🔥 Manches 1 et 2 ➡️ 7 oct @ 17h – 00h EST (pause 1h à 20h EST)

🕹️ Semis ➡️ 8 octobre @ 19h – 22h HNE

🏆 Finales ➡️ 9 octobre @ 16h – 21h HNE ℹ️ https://t.co/mmtON5runk pic.twitter.com/qFnhg6otnv – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 29 septembre 2021

Les duos restent le format de la saison 8 de Fortnite pour le DreamHack Open. Cela signifie que des équipes de deux peuvent participer au tournoi. Comme la saison dernière, n’importe quelle région peut participer, mais il convient de noter que les deux compétitions se déroulent sur les serveurs européens et NA Est. Chaque manche dans chaque zone est ouverte aux joueurs de tous les rangs du mode Arène.

Les 500 meilleurs duos de chaque manche se qualifieront pour les demi-finales. Ensuite, les 50 premiers des demi-finales obtiendront une place en finale pour concourir pour le prize pool de 200 000 $ US.

Voici le format complet et les dates du programme pour le DreamHack Open d’octobre :

Chaleurs

Session de trois heures Un maximum de dix matchs par équipe Les 500 meilleures équipes par série se qualifient pour les demi-finales (1 000 pour NA East et 1 500 pour l’Europe)

Demi finales

Session de trois heures Un maximum de dix matchs par équipe Les 50 meilleures équipes de chaque région se qualifient pour la finale

Finales

Six matchs personnalisés Un nouveau match commence tous les 35 matchs Les équipes les mieux rémunérées sur la base du système de notation recevront une portion de 200 000 USD

L’Europe 

Manches 1 et 2 : 7 octobre de 17h00 à 00h00 CEST (pause d’une heure à 20h00 CEST) Troisième manche : 8 octobre de 18h00 à 21h00 CEST Demi-finales : 9 octobre de 19h00 à 22h00 CEST Finales : 10 octobre de 16h00 à 21h00 CEST

NA Est

Heat One & Two : 7 octobre de 17 h 00 à 00 h 00 HNE (1h de pause à 20 h 00 HNE) Demi-finales : 8 octobre de 19 h 00 à 22 h 00 HNE Finales : 9 octobre de 16 h 00 à 21 h 00 HNE

Système de notation ouvert DreamHack

Le système de notation des tournois en duo de DreamHack n’a pas changé. Les équipes gagnantes gagneront un total de 55 points pour la Victory Royale. Les éliminations pendant les manches valent quatre points chacune, et ce nombre passe à six en demi-finale et en finale.

Voici la ventilation complète du système de notation :

Victory Royale : 55 points 2e : 49 points 3e : 46 points 4e : 43 points 5e : 40 points 6e : 37 points 7e : 35 points 8e : 33 points 9e : 31 points 10e : 29 points 11e : 27 points 12e : 25 points 13e : 23 points 14e : 21 points 15e : 19 points 16e : 17 points 17e : 15 points 18e : 13 points 19e : 11 points 20e : 9 points 21e : 7 points 22e : 5 points 23e : 4 points 24e : 3 points 25e : 2 Élimination des points : 4 points chacun (manches) et 6 points chacun (demi-finales et grandes finales)

cagnotte ouverte DreamHack

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le DreamHack Open offre un impressionnant 200 000 $ USD. La plupart de ces prix vont à la région européenne la plus robuste, où le duo gagnant collectera 23 000 $ USD. Les vainqueurs de NA East remporteront 13,5 000 USD de gains.

Voici la répartition complète de la cagnotte :

L’Europe 

1er : 23 000 $ 2e : 14 000 $ 3e : 10 800 $ 4e : 9 200 $ 5e : 7 550 $ 6e : 5 500 $ 7e : 4 400 $ 8e : 3 850 $ 9e : 3 300 $ 10e : 2 900 $ 11e-15e : 2 400 $ 16e-20e : 1 700 $ 21e-25e : 1 000 $ 26e-35e : 750 $ 36e-50e : 500 $

NA Est

1er : 13 500 $ 2e : 8 000 $ 3e : 6 600 $ 4e : 5 300 $ 5e : 4 450 $ 6e : 3 400 $ 7e : 2 650 $ 8e : 2 350 $ 9e : 2 050 $ 10e : 1 700 $ 11e-15e : 1 450 $ 16e-20e : 900 $ 21e-25e : 550 $ 26e-35e : 450 $ 36e-50e : 400 $

Comment s’inscrire

Ce tournoi ne nécessite aucun formulaire d’inscription. Les joueurs ont juste besoin de charger dans Fortnite pendant l’une des nombreuses fenêtres de tournoi répertoriées ci-dessus et de sélectionner la liste de lecture DreamHack Open. Cette compétition n’est pas non plus limitée à une région, de sorte que tout le monde peut jouer à la fois en Europe et dans NA East.

Cela couvre tout ce que vous devez savoir sur le concours DreamHack Open d’octobre. Assurez-vous de vous connecter à la diffusion officielle de DreamHack si vous choisissez de ne pas jouer et de regarder certains des Fortnite de plus haut niveau au monde.

Image en vedette : DreamHack