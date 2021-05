DreamHack Open NA East Results – Degen et Ajerss gagnent un clou

ESTNN récapitule le retour du DreamHack Online Open avec Fortnite.

Tout va bien dans le monde lorsque DreamHack est de retour dans Fortnite Battle Royale. L’Open en ligne devait revenir le mois dernier, mais un malheureux bug dans le jeu a retardé la compétition.

DreamHack a déplacé le tournoi en mai et a révélé des plans pour 18 événements supplémentaires cette année avec 900K USD de prix répartis dans NA Est et en Europe.

La région de NA East a eu le privilège de donner le coup d’envoi aux DreamHack Open Finals ce mois-ci. Cinquante duos se sont affrontés lors de la première manche et des demi-finales pour atteindre la grande finale. Certaines des meilleures équipes absolues de la région ont obtenu le droit de concourir pour une pièce de 200 000 USD. Cependant, un seul pouvait remporter la victoire et se consolider en tant que DreamHack Open Champions.

Degen & Ajerss triomphent d’un classement empilé

LET GO FIRST PLACE BABY ÉTAIT SI BON (13500 $) pic.twitter.com/iOHHREX0Mg – FS Degen (@DegenFN) 20 mai 2021

Six matches ont séparé ces 50 duos de NA Est du cercle des vainqueurs, et cette région n’a pas déçu. Le top dix présentait des noms de renom, dont Leon «BBG Khanada» Khim, Kyle «Bugha» Giersdorft, Jack «G2 Jahq» Downs et plus encore. Alors que toutes les équipes ont fait un effort vaillant, l’équipe ultra-cohérente de FS Degen et FS Ajerss a franchi le pas.

Degen et Ajerss ne concéderaient pas sans combat alors que de redoutables adversaires se pressaient dans le classement. Ils ont prouvé leur valeur après un défi de six matchs qui s’est finalement soldé par le match final. Alors qu’un autre duo de premier plan – FaZe Cented et TSM Commandement – a passé la majeure partie de la soirée à la première place, Degen et Ajerss ont fait preuve de cœur et de détermination dans les derniers instants.

Cented et Commandment avaient la victoire à leur portée, mais Degen est arrivé au moment parfait pour remporter une élimination de dernière seconde contre Commandement. Cette élimination s’est avérée être le facteur de différence puisque Degen et Ajerss ont terminé avec 353 points, six points de plus que Cented et Commandment. Ce fut une performance exceptionnelle de Degen et Ajerss et une victoire bien méritée. Ils ont terminé le tournoi avec 22 éliminations et six classements parmi les dix premiers.

Les combats de spawn et les meilleures équipes finissent fort

2ème🥈NAE Dreamhack (8000 $) pic.twitter.com/O3LouFLDVL – FaZe Cented (@ Cented7) 20 mai 2021

Alors que Degen et Ajerss combattaient Cented and Commandment pour la première fois, d’autres talents remarquables étaient à distance de frappe. Les deux tiers des vainqueurs en titre de la Fortnite Champion Series – 1P Acorn et G2 Jahq – se sont classés troisième avec 285 points. BBG Khanada et Mack «G2 MackWood» Aesoph sont tombés au début du match final, ce qui les a décrochés en quatrième position. Le duo de longue date de Logan “BBG Bucke” Eschenburg et Nate “BBG Kreo” Kou a remporté son premier match et terminé cinquième.

Deux équipes européennes se sont également retrouvées dans le top 20. Le double Champion FNCS Tai «GUILD TaySon» Starčič et Thomas «GAMMA Th0masHD» Høxbro Davidsen ont donné à Bizzle et Bugha une course pour leur argent à Sweaty Sands. Ils ont terminé 17e tandis que CL Safik et CL iRezUmi ont remporté un match et se sont assurés 17e au général. Voici le classement complet du top 20:

1er: FS DEGEN, FS Αjerss – 353 points (13500 $) 2e: TSM C®madon, FaZe Cented – 347 points (8000 $) 3e: 1P Acornski, G2 Jаhq – 285 points (6,600 $) 4e: BBG Piece Nada1x, G2 MackWood – 275 points (5300 $) 5e: bbg kre, BBG Bucke – 254 points (4450 $) 6e: TNG Dxrant, TNG Nani yt – 236 points (3400 $) 7e: ENDL8SS DEYYSIA, NRG СІіх – 217 points (2650 $) 8e: XPRT OSP7, LG Joji – 215 points (2350 $) 9e: SEN BUGHA, FаZe Bizzle – 214 points (2050 $) 10e: XSET Knight, XSET Shark – 211 points (1700 $) 11e: C9 nosh, 24 PAPIER – 209 points (1450 $) 12e: ENDLESS MER0, DT Rise – 205 points (1450 $) 13e: Kjrop, NeonWTFF YT – 204 points (1450 $) 14e: Justicе., TNG Eclipsae – 196 points (1450 $) 15e: GUILD TaySon 7, GAMMA Th0masHD – 195 points (1450 $) 16e: TrainH saffy, C9 Avery – 192 points (900 $) 17e: CL Sаfik, CL iRezUmi – 190 points (900 $) 18e: skqttles, Rocаine – 185 points (900 $) 19e: AceSkiAckesAhq, CidUckeAdaWood – 184 points (900 $) 20e: Felix – – , Arc de rechange – 180 points (900 $)

Ce fut une série de matchs intenses, et d’autres suivront demain avec la finale européenne de DreamHack Open. Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

Image vedette: DreamHack