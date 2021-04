Dreamr annonce le jeton de gouvernance de la plateforme (DMR) et sélectionne Delchain en tant que conseiller stratégique de la blockchain.

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Avertissement: Le texte ci-dessous est un communiqué de presse qui n’a pas été rédigé par Cryptonews.com.

Nassau, Bahamas – 5 avril 2021

Dreamr * – Une start-up de blockchain et de médias sociaux a annoncé aujourd’hui qu’elle s’était tournée vers la société respectée de blockchain et d’actifs numériques Delchain pour obtenir des conseils sur le lancement et le déploiement de son jeton de gouvernance de plate-forme Dreamr (DMR).

De plus, Dreamr a également annoncé la publication d’une mise à jour aujourd’hui pour ses applications mobiles iOS et Android qui intègre pleinement le jeton de la plate-forme DMR dans l’interface utilisateur. La mise à jour permet aux utilisateurs de commencer immédiatement à gagner des jetons via son programme de récompenses intégré à l’application, appelé Giving Dreams Power.

À ce jour, Dreamr a été relativement calme quant à ses projets dans le domaine de la blockchain, mais dans les coulisses, l’équipe travaille activement à l’intégration de la blockchain dans son application mobile et au lancement de la gouvernance de DMR. Chaque compte Dreamr enregistré depuis le lancement de la plateforme en septembre 2020 possède sa propre adresse Ethereum unique. Cependant, grâce à cette mise à jour, les utilisateurs seront informés de ce fait pour la première fois.

Le livre blanc de Dreamr est également rendu public pour la première fois, détaillant les plans de la plate-forme pour le développement ultérieur de la blockchain et les produits Fintech innovants prévus pour son écosystème.

La plate-forme Dreamr rapporte un peu plus de 20000 utilisateurs actifs à ce jour et attribuera un bonus de 800 jetons DMR aux membres de sa communauté qui se sont inscrits à l’application et ont déclaré un rêve avant minuit UTC le 6 avril 2021..

«Le jeton de gouvernance Dreamr fait partie intégrante de l’écosystème Dreamr plus large que nous construisons, car il permet aux détenteurs de jetons de voter sur les changements apportés à notre feuille de route et à nos politiques de plate-forme. Je suis ravi de commencer à engager notre communauté passionnée de rêveurs à long terme. terme de développement de la plate-forme », a déclaré Chris Adams, PDG de Dreamr Labs.

Grâce au partenariat de conseil avec Delchain, Dreamr * profitera de l’expertise de l’entreprise dans l’espace blockchain pour des partenariats stratégiques, la création de leurs propres produits DeFi et Delchain aidera l’équipe à naviguer dans la création de marchés secondaires.

«Nous sommes ravis de travailler avec Delchain sur toutes nos initiatives et produits blockchain, ils sont les meilleurs du secteur et ils sont également un excellent partenaire, avec des services comme la conservation à froid de nos actifs numériques», a déclaré Ashish, directeur technique de Dreamr Labs. Bagrecha. « Delchain nous aidera avec les listes de jetons DMR sur les principaux échanges, à la fois centralisés et DeFi. »

La Dream Machine Foundation, la branche philanthropique de The Dreamr Ecosystem, connaît également une vague de succès avec The Dream Machine Tour, une initiative de reddition dirigée par Charlie Jabaley, PDG de Dreamr et PDG de la Fondation. La fondation a débuté en mai 2020 au plus fort de la pandémie, et depuis lors, des contributions de haut niveau ont été données par les grandes marques et les célébrités. Cela comprenait un important don d’argent et de jeux de Hasbro. De plus, Bam Adebayo du Miami Heat a soutenu la fondation en collaborant à un projet de rétribution. Les médias et le contenu de la tournée ont généré plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux au cours des 60 derniers jours, et il vient d’annoncer un programme de contenu original sur Snapchat. Des discussions avec de grandes marques pour des collaborations philanthropiques lors du prochain Dream Machine Tour sont déjà en cours et commenceront officiellement le 4 juillet 2021.

Dreamr * alloue 33% de l’offre de jetons DMR à la communauté Dreamr, qui seront distribués au fil du temps via le programme de récompenses de l’application Dreamr et seront supervisés par la Dream Machine Foundation.

* Seule la société sœur des Bahamas, Dreamr Labs Ltd., a engagé Delchain et est dans le processus transactionnel décrit plus haut dans ce document. Si vous avez des questions sur la structure, consultez le livre blanc de dreamr ou contactez notre GC au [email protected]

À propos de Dreamr:

L’écosystème Dreamr («Dreamr») englobe un conglomérat d’entités et d’organisations qui travaillent en harmonie pour créer des produits innovants et produire un contenu de haute qualité autour des prémisses fondamentales de; la psychologie de la réalisation des objectifs, l’unité sur la séparation et l’utilisation de la technologie pour pratiquer la poursuite des rêves. Dreamr comprend une plate-forme numérique, l’application dreamr, ainsi que des composants physiques comme The Dream Machine Tour, qui tirent parti de la communauté d’applications pour produire des médias et des événements du monde réel. Dreamr a pour philosophie fondamentale de fournir la valeur de votre communauté en premier lieu et utilise la reddition comme modèle pratique pour créer de la valeur par le biais de sa branche philanthropique, The Dream Machine Foundation.

À propos de Delchain Limited:

Delchain Limited (Delchain) est un fournisseur de services financiers aux entreprises agréé, réglementé par la Securities and Exchange Commission des Bahamas avec des bureaux aux Bahamas et à Singapour. Delchain, qui fait partie du groupe Deltec International, propose une gamme complète de services financiers pour soutenir les institutions blockchain et les clients fortunés, notamment: la banque fiduciaire, les marchés des capitaux, le conseil, la participation et la conservation des actifs numériques.

Contact médias:

[correo electrónico protegido]

+ 1-702-850-1260