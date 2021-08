Dressel décroche sa cinquième médaille d’or et bat un record du monde

in

01.08.2021 à 06:23 CEST

Caeleb Dressel a finalement clôturé sa performance dans le Jeux Olympiques de Tokyo avec un total de cinq médailles d’or, une de moins qu’il n’aspirait, après avoir contribué de manière décisive à la victoire ce dimanche de l’équipe américaine en Finale relais 4×100 styles avec un nouveau record du monde inclus.

Et c’est ce Dressel, qu’un jour avant il avait perdu la possibilité d’obtenir les six médailles d’or avec le comportement raté du quatuor nord-américain en finale du 4×100 styles mixtesIl n’était pas disposé à laisser l’histoire se répéter.

Une rage intérieure qui a permis à Dressel non seulement d’effacer les 64 centièmes d’avantage dont le braciste Adam Peaty avait placé la Grande-Bretagne, mais laisser les américains avec un revenu de 60 centièmes au début du dernier post.

Cent derniers mètres dans lesquels Zach Apple a encore augmenté l’avance des Américains, qui a finalement remporté la victoire avec un temps de 3: 26.78.

Un record qui a permis au quatuor américain, composé en plus de Dressel et Apple de Ryan Murphy et Michael Andrew, abaisser d’une demi-seconde le précédent record universel détenu également par les Américains avec un temps 3 : 27.28 depuis 2009.

Contrairement à ce qui s’est passé dans le relais mixte, Caeleb Dressel n’a pas été déçu par ses coéquipiers, qu’ils semblaient aussi déterminés ou plus que Dressel lui-même que le nageur de Floride a quitté Tokyo avec cinq médailles d’or.

A commencer par Ryan Murphy, qui mettait déjà les Etats-Unis en tête, ou Michael Andrew, même s’il n’a pas su défendre la première place face à la poussée du Britannique Adam Peaty, le meilleur bracista du monde, et, bien sûr, Zach Apple, qui était chargé d’achever la victoire au dernier poteau.

Un quatuor très solide, qu’il n’a pas pu vaincre à cette occasion comme cela s’est produit lors des Coupes du monde 2019, malgré le poste exceptionnel de Peaty, l’équipe britannique, qui a dû se contenter de la médaille d’argent avec un temps de 3: 27.51, un nouveau record européen.

Le relais italien a complété le podium, qui a entériné les bons sentiments laissés par les nageurs transalpins, avec un temps de 3 :29,17 minutes qui lui a valu le bronze.