Dressing Sense: Pourquoi parler de la façon dont les gens s’habillent

Tirath Singh Rawat, ministre en chef de l’Uttarakhand

Les commentaires du ministre en chef de l’Uttarakhand, Tirath Singh Rawat, sur les femmes portant des «jeans déchirés» – le CM a suggéré que les femmes portant de tels vêtements «dégradaient la société» – ont provoqué l’indignation générale. Les politiciens de l’opposition, les stars de cinéma et bien d’autres ont catégoriquement condamné les commentaires de Rawat, et il y a eu une campagne Twitter dans laquelle des femmes ont posté des photos en jeans en détresse. Mais la voix qui comptait le plus, celle des collègues du parti de Rawat, semblait absente jusqu’à ce que la ministre de l’Union des femmes et du développement de l’enfant, Smriti Irani, ne mette aucun mot en rejetant les vues de Rawat. Irani a déclaré que personne dans leur esprit éclairé ne ferait un tel commentaire, et que «les politiciens n’ont absolument aucune raison de parler de la façon dont les gens s’habillent, de ce qu’ils mangent, de ce qu’ils font».

Peut-être que le collègue dirigeant du BJP d’Irani, Dilip Ghosh du Bengale occidental, pourrait s’inspirer des paroles du ministre? Ghosh, lors d’un rassemblement politique, a déclaré crassement que la ministre en chef et suprême du TMC, Mamata Banerjee, qui avait récemment été blessée dans une attaque présumée à motivation politique, devrait «porter des bermudas» si elle veut «afficher ses jambes» (faisant allusion à Banerjee montrant sa jambe blessée dans les rassemblements politiques), pas un sari, pour que «tout le monde puisse y jeter un coup d’œil». Un tsunami de critiques ne semble pas avoir aidé Ghosh à voir le sens, qui soutient avec défi qu ‘«une femme montrant ses jambes dans un sari est inappropriée» et ne «convient pas à la culture du Bengale». Un tel contrôle des choix vestimentaires des femmes a alimenté la honte des survivants dans les cas d’infractions sexuelles commises contre des femmes. Alors que l’ancien ministre de la Culture Mahesh Sharma avait suggéré en 2016 que les femmes touristes visitant l’Inde ne devraient pas porter de jupes et de robes en Inde, le chef du parti Samajwadi Abu Azmi a imputé les viols aux «femmes portant moins de vêtements». Ce n’est cependant pas une petite consolation que pour chaque Rawat / Ghosh / Azmi, il y a un Irani / Gul Panag / Priyanka Chaturvedi affirmant la liberté de choix des femmes.

