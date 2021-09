Drew Barrymore dit qu’elle “vénère” la nouvelle épouse de son ex-mari

Drew Barrymore n’a que des mots gentils pour la nouvelle épouse de son ex-mari Will Kopelman, Alexandra Michler. L’actrice, 46 ans, s’est confiée à Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert sur la façon dont elle “vénère” la directrice du développement de la mode chez Vogue, âgée de 33 ans, mais essaie de rester respectueuse de leur relation.

“Il vient de se remarier la semaine dernière avec cette femme des plus incroyables”, a déclaré Barrymore à Shepard à propos de son ex-mari, 43 ans, qu’elle a épousé en 2012 et a divorcé en 2016. “Cette femme incroyable, Allie, et j’ai l’impression d’avoir gagné le loterie avec elle, comme, je l’ai vraiment fait. J’ai l’impression d’avoir de la chance qu’il y ait cette nouvelle belle âme qui soit entrée dans nos vies. “

Barrymore a poursuivi que même si elle “n’essaie pas d’être sa meilleure amie”, Michler “sait que je vénère absolument le sol sur lequel elle marche et que je suis sa plus grande pom-pom girl”. L’animatrice du talk-show a poursuivi qu’elle s’assurait de “leur laisser de l’espace”, ajoutant que pendant qu’ils “traînaient” et organisaient des dîners et des événements spéciaux avec elle et les deux filles de Kopelman – Olive, 9 ans et Frankie, 7 ans – elle veut trouver le dynamique de droite d’une “manière belle, lente, respectueuse”.

“Je suis tellement chanceuse parce qu’elle est entrée dans la vie de Will et a appris à connaître mes filles très bien et très concrètement, a vu toutes les verrues et tous les cœurs, tout le reste”, a poursuivi Barrymore à propos de son amour pour Michler. “C’était littéralement comme ‘Je te choisis’. C’est un miracle, et je sais que les miracles existent parce que j’étais tellement dévastée que notre relation n’a pas fonctionné parce que je le voulais.” Bien que sa relation amoureuse avec Kopelman touche à sa fin, Barrymore pense qu’elle et son ex ont fait un « bon travail » en faisant passer leurs enfants en premier et en « faisant preuve de solidarité ».

Kopelman et Michler se sont mariés lors d’une cérémonie dans le Massachusetts le 28 août, avec Olive et Frankie servant de demoiselles d’honneur. Barrymore avait déjà parlé du couple à Howard Stern dans The Howard Stern Show le mois suivant l’annonce de leurs fiançailles, plaisantant en disant qu’elle était “probablement présidente de [Michler’s] fan club.” Elle a poursuivi: “La #NoEvilStepmother est la plus grande bénédiction que j’aurais pu espérer. Elle est tellement merveilleuse. Je veux qu’il soit heureux.”