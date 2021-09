Drew Barrymore et Cameron Diaz félicités pour leur beauté naturelle sur la photo de la réunion : « Si rafraîchissant »

Drew Barrymore et Cameron Diaz sont plus proches que jamais.

Plus de 20 ans après avoir joué ensemble dans “Charlie’s Angels”, les deux actrices se sont retrouvées pour une jolie photo partagée sur les réseaux sociaux par Barrymore.

Sur la photo, l’animatrice de talk-show, 46 ans, a posé sa tête sur l’épaule de son copain de 49 ans.

Barrymore portait un haut rouge à motifs avec une fleur décorative sur son col tandis que Diaz a opté pour une simple tenue noire avec des bijoux en or et turquoise. Les deux dames arboraient des sourires alors qu’elles se blottissaient l’une contre l’autre.

DREW BARRYMORE RÉVÈLE QU’ELLE A ENVOYÉ DES MESSAGES VIDÉO PERSONNELS À BRITNEY SPEARS AU CUR DE SA BATAILLE DE CONSERVATOIRE

“Bestie hour avec mon bestie caca caca !!” Barrymore a sous-titré la photo, partagée mercredi.

Drew Barrymore a posté une photo d’elle avec Cameron Diaz et les deux ont reçu des éloges pour leur apparence. (.)

Les fans ont adoré voir les deux ensemble et se sont émerveillés de leur apparence.

“Magnifique ! J’adore à quel point vous êtes naturellement beaux tous les deux”, a écrit un abonné dans les commentaires. “Tellement rafraîchissant.”

“Je vous aime tous les deux pour votre naturel”, a déclaré un autre.

Un troisième a ajouté : “Aww. Deux beautés naturelles incroyables !! Tellement intelligentes et talentueuses !! Inspirations fo sho.”

“N’aimez-vous pas le fait qu’ils soient naturellement beaux sans rien ?” jaillit encore un autre. “C’est tellement agréable à voir.”

CAMERON DIAZ DIT QU’ELLE SE SENT « ENTIÈRE » APRÈS AVOIR QUITTÉ : « JE VOULAIS VRAIMENT RENDRE MA VIE GÉRABLE »

Un autre fan s’est senti responsabilisé après avoir vu les deux stars ensemble après tant d’années.

“D’accord, j’aime tellement ça. J’ai l’impression que tout le monde reçoit du Botox et des produits de comblement et je veux juste embrasser ces rides que j’ai gagnées et avoir l’impression que Charlie’s Angels vient de dire:” Oui, ma fille. Fais-le. utilisateur de médias sociaux a commenté. “Et comme si vous étiez tous TELLEMENT MAGNIFIQUES et adorables omg.”

Barrymore s’est déjà confiée à NewBeauty sur ses réflexions sur le vieillissement.

Drew Barrymore et Cameron Diaz à la première de « Charlie’s Angels : Full Throttle » en 2003. (Photo de Gregg DeGuire/WireImage)

“J’ai l’impression d’être en plein essor. Je viens de traverser quelques années difficiles et je peux le voir s’user sur mon visage”, a-t-elle déclaré dans une interview en 2019. “Il ne s’agit pas de vieillir, mais de comment je suis à l’intérieur.”

Elle a ajouté : “Je ne travaille pas uniquement de l’intérieur vers l’extérieur – je ne suis pas une grande adepte de la méditation – mais je pense que votre extérieur ne peut pas cacher votre intérieur.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star a confirmé lors de son talk-show plus tôt cette année qu’elle “ne m’a jamais rien fait au visage” tandis que Diaz a déclaré à Entertainment Tonight en 2014 qu’elle avait eu “une petite touche” de Botox qui “a changé mon visage d’une manière si étrange que j’étais comme, ‘Non, je ne veux pas [be] Comme [that].'”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a précisé: “Je préférerais voir mon visage vieillir plutôt qu’un visage qui ne m’appartient pas du tout.”