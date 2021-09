Drew Barrymore et Cameron Diaz félicités pour leur photo naturelle non filtrée. Les célèbres actrices et amis ont été applaudis par les fans pour avoir posté une photo telle quelle sans retouche et pour “avoir gracieusement accepté son âge” sans utiliser de charges ni de filtres.

Le rapport vient de Dailymail, et dit que les stars de “Charlie’s Angels”, Drew Barrymore, 46 ans, et Cameron Diaz, 49 ans, ont reçu une quantité écrasante de commentaires positifs de leurs fans heureux de les voir “vieillir naturellement” sans tomber dans le “remplisseurs et filtres.”

L’animatrice du Drew Barrymore Show a publié mercredi une photo avec Cameron Diaz sur son compte Instagram, avec la légende “Bestie hour with my bestie poo poo !!”

Les actrices qui sont devenues les meilleures amies après avoir travaillé sur le film “Charlie’s Angels” en 2000 et 2003, aux côtés de Lucy Liu, ont l’air naturelles avec leurs ridules et leurs rides, ce qui a été une bouffée d’air frais pour les fans au milieu de tous les mensonges. , les filtres et les chirurgies plastiques que nous voyons toujours à Hollywood – dit le rapport.

“La beauté sans filtres ni correctifs, c’est ce dont les réseaux sociaux ont besoin”, a écrit un fan. Un autre a déclaré “J’aime qu’ils acceptent leur âge avec dignité”.

Je me suis souvenu du rapport de Julianne Moore où elle disait que l’expression “vieillir dans la dignité” n’était toujours utilisée qu’avec les femmes… Ah, “vieillir dans la dignité” quand elles voient que ça n’a pas été retouché. Mais quand c’est un homme qui a l’air vieux ou vieux, soyons clairs, alors ils le louent, Oh, “il a l’air super” et ainsi de suite.

Le fait est que les fans étaient très heureux de voir les visages de ces actrices “sans beaucoup de chirurgie plastique”.

Les deux actrices ont parlé de chirurgie plastique dans le passé, Cameron a déclaré, en 2014, qu’elle avait essayé le botox, mais l’a immédiatement regretté car “son visage a changé d’une manière très étrange”. Et elle a également commenté que bien que les rides d’expression dans sa bouche soient très visibles, cela ne la dérange pas.

“J’adore. Je ne me soucie pas d’eux. Devinez ce que cela signifie, j’ai souri toute ma vie.” J’aime la vie. Je suis heureux et je n’ai aucun problème avec ça.”

De son côté, Drew Barrymore a déclaré dans un épisode de son émission en février qu’elle n’avait jamais rien fait à son visage mais qu’elle savait, sur la base de sa “personnalité addictive”, que cela deviendrait incontrôlable si elle s’injectait (visage) déjà.

“Je n’ai jamais rien fait à mon visage et j’aimerais ne pas le faire… Ce dont je prends le plus soin et que je ressens est le plus pertinent dans ma vie pour mon visage. “Je me connais. Je suis une personne très addictive. Je m’injecte une fois et je vais ressembler à Jocelyn Wildenstein », a-t-elle déclaré en se comparant à la mondaine célèbre pour son nombre important de chirurgies plastiques. Il a souligné qu’être anti-chirurgie plastique est une forme de rébellion contre toute cette pression à laquelle les femmes sont confrontées pour maintenir leur beauté, en particulier aux yeux du public. “Je pense que parce que je suis tellement rebelle que j’ai vu toute cette pression et j’ai vu toutes ces femmes se torturer pour se voir d’une certaine manière et je pense:” Des gens misérables “. Je n’ai simplement jamais voulu craindre ce que la vie ferait.”

Ainsi, Drew Barrymore et Cameron Diaz ont fait l’éloge de la photo naturelle non filtrée. Dans les commentaires, les gens ont fait l’éloge des deux, mais certains soulignent que Cameron a l’air plus âgée pour son âge, belle, mais plus âgée, et je me suis souvenu de la rumeur selon laquelle elle avait perdu ses années. Aussi un moment où ils ont commenté qu’elle était très mince, elle était toujours super tonique et cela se reflétait sur son visage, qu’un peu de poids lui ferait du bien. Quoi qu’il en soit, c’est choquant et différent de voir des célébrités comme ça dans la nature, sans filtres ni chirurgie plastique, non ?

Partagez les potins !