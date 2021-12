Drew Barrymore explique pourquoi il a arrêté de boire de l’alcool

Drew Barrymore à ses enfants : « Je ne serai jamais ton ami » 1:09

. – Drew Barrymore s’est rarement caché des discussions sur ses dépendances d’enfance et son chemin vers la sobriété. Mais plus tôt cette semaine, l’actrice et animatrice de talk-show a partagé quelque chose de nouveau : elle a arrêté de boire.

« Je vais dire quelque chose pour la première fois depuis longtemps : je n’ai pas bu d’alcool depuis deux ans et demi », a-t-il déclaré aux animateurs de « CBS This Morning ». « C’est quelque chose dont j’ai réalisé qu’il ne me servait tout simplement pas ma vie. »

Barrymore a déclaré qu’il n’avait pas largement partagé qu’il avait arrêté de boire parce que « c’était ce trajet sûr et silencieux » qu’il voulait garder privé.

« Maintenant, assez de temps s’est écoulé pour que j’aie un style de vie qui, je le sais, travaille vraiment un chemin important pour mon petit voyage, et finalement il y a eu tellement de paix là où il y avait des démons », a-t-il commenté.

Barrymore apparaissait dans l’émission en raison d’une autre interview qu’il avait menée dans son émission-débat éponyme. L’un de ses invités, Machine Gun Kelly, a admis sur scène à Barrymore qu’il avait eu des problèmes de santé mentale.

Plutôt que de revenir aux questions qu’il avait prévues, Barrymore a écouté et discuté de ses propres problèmes de santé mentale pendant que Kelly (de son vrai nom Colson Baker) lui a fait une manucure. Elle a partagé qu’elle avait visité un établissement dans l’Utah pour « changer sa vie » après son divorce (elle s’est séparée de Will Kopelman en 2016).

« Nous avions prévu une émission très différente avec lui », a-t-il déclaré sur « CBS This Morning ». « Je me suis juste retourné et j’ai dit: » Vous êtes au bon endroit. Analysons cela. «

L’actrice, qui est devenue célèbre à l’âge de 6 ans dans « ET » et est apparue dans plus de 50 films, a déclaré qu’en partageant son voyage intime, elle poussait « un soupir de soulagement ».

« Nous ne faisons pas cela pour attirer l’attention du public … J’aimerais avancer d’une manière plus honnête et plus propice à ma tranquillité d’esprit », a-t-il déclaré à la co-animatrice Gayle King.

Barrymore a parlé plus tôt de ses problèmes de toxicomanie, écrivant même un mémoire à l’adolescence pour raconter ses expériences. En tant qu’enfant actrice, elle est devenue accro à la cocaïne, ce qui, selon elle, l’a mise sur la liste noire d’Hollywood à l’âge de 12 ans.

Ils l’ont placée dans des établissements psychiatriques et de réadaptation, mais après une tentative de suicide à l’âge de 14 ans et un peu plus de réadaptation, elle a demandé et obtenu l’émancipation légale de sa mère.

« Peut-être que les gens pensent à la façon dont j’ai résolu tant de problèmes quand j’étais jeune, parce que c’était très difficile à l’époque », a-t-il déclaré sur CBS. « Nous continuons à confronter des choses avec chaque décennie de notre vie qui dépasse presque ce que nous pensions avoir vu. Cette conversation m’intéresse, nous ne la réparons pas, nous passons à autre chose et elle ne se casse plus jamais. Nous sommes sur des montagnes russes. . »