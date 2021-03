Drew Barrymore lance le magazine Drew Lifestyle: détails exclusifs – WWD

Drew Barrymore étend son empreinte dans l’espace de style de vie avec le lancement de son propre magazine éponyme.

Barrymore s’associe à Bauer Media Group pour lancer Drew, un magazine de style de vie trimestriel qui se concentre sur de nombreuses passions de l’actrice et de l’animatrice de talk-show, notamment la beauté, les voyages et la gastronomie. Le magazine fera ses débuts exclusivement dans les magasins Walmart le 14 juin à 9,99 $, puis sera disponible dans les kiosques à journaux du pays une semaine plus tard. Barrymore s’est engagée dans d’autres partenariats exclusifs avec Walmart dans le passé, notamment pour ses marques Flower Beauty et Flower Home, ainsi que sa marque d’ustensiles de cuisine récemment lancée, Beautiful by Drew Barrymore.

«J’ai tapissé mes murs avec des feuilles de papier de magazine depuis que j’ai environ 10 ans», a déclaré Barrymore sur les raisons pour lesquelles elle voulait lancer le magazine. «J’ai une photo de moi dans ma chambre et c’est comme du sol au plafond et d’un mur à l’autre. J’ai toujours aimé les magazines à cause du papier et de l’expérience. Les magazines sont une partie si importante de ma vie et ils sont une grande partie de mon inspiration pour tout ce que je fais.

Barrymore travaille sur le magazine depuis environ deux ans et a été en partie inspirée de le lancer après avoir travaillé sur une campagne publicitaire de zine pour sa marque Flower Beauty il y a quelques années. Elle assumera le rôle de fondatrice de Drew et fait équipe avec ses partenaires de longue date Crystal Meers, qui est rédactrice en chef, et la styliste florale Christy Doramus, qui est rédactrice en chef.

Il n’a pas encore été décidé si Barrymore apparaîtra sur la couverture chaque trimestre. «Nous pensons certainement [Drew] est notre meilleure couverture, mais nous y allons davantage avec une sorte d’écoute du public », a déclaré Steven Kotok, président de Bauer Media. «Le lecteur décidera toujours. De toute évidence, elle devrait être sur la première couverture et nous le découvrirons à partir de là. Lorsque vous le surpassez, c’est la seule façon de tout gâcher. »

En ce qui concerne le contenu, Barrymore a ajouté que le magazine sera une extension des sujets qu’elle aborde dans son émission-débat, «The Drew Barrymore Show», qui a fait ses débuts sur CBS en septembre dernier. Le magazine aura une colonne «Dear Drew» similaire au segment de son émission-débat où elle répond aux questions de son public.

«J’adore le courrier postal, alors j’ai un ‘Dear Drew’ [segment] sur le spectacle », a déclaré Barrymore. «J’avais l’habitude de dire que j’aime ‘Chère Abby’ et [Meers and I] est venu avec l’idée de me poser des questions et ensuite moi donnant les réponses, c’est donc l’histoire d’origine de ‘Dear Drew’.

Le magazine comprendra également d’autres histoires personnelles de Barrymore, ainsi que des recettes, des guides et des résumés de produits élaborés par son équipe éditoriale et ses contributeurs. Ce sera très axé sur les produits compte tenu de son amour de la beauté et du shopping. Barrymore utilise déjà son Instagram et son talk-show pour partager ses conseils et ses recommandations de produits à ses abonnés, à la fois de sa propre marque Flower Beauty et du marché.

«Je sais qu’il y aura une identité inhérente à ce magazine qui est très commerciale et très personnelle», a-t-elle déclaré. «Ce sont les deux choses qui, à mon avis, sont notre point de vue le plus fort en ce moment et notre optimisme. J’appelle notre émission Optimisme TV. C’est un magazine d’optimisme. »

Barrymore a reconnu que le monde des magazines imprimés « n’est pas le pari le plus sûr et qu’il y a tellement de trucs numériques incroyables là-bas », mais a souligné qu’elle ne « veut pas diviser nos efforts en essayant d’être totalement numérique, aussi. . » «Peut-être que si nous y allons et que nous trouvons la bande passante pour le faire. Alors le ciel est la limite », a-t-elle ajouté. Du côté numérique, Drew n’aura qu’une page de destination en ligne et une newsletter.

Les magazines imprimés étaient déjà en difficulté avant la pandémie, pour être encore plus durement touchés par la pandémie, qui a déclenché une chute libre de la publicité. Alors que certaines publicités sont revenues, la pandémie est devenue trop lourde à supporter pour certaines entreprises de médias, comme Playboy, Paper et Time Out New York, arrêtant les opérations d’impression et d’autres, y compris WSJ. Magazine, ont une fréquence réduite en permanence.

Mais en même temps, il y a eu une demande croissante pour des magazines approfondis à sujet unique souvent appelés revues de livres. Meredith Corp., par exemple, a récemment lancé People Royals, ajoutant à sa gamme existante Sweet July avec Ayesha Curry et Reveal avec Drew et Jonathan Scott.

Kotok pense que le magazine The Drew se situe quelque part au milieu des deux modèles. «C’est un peu un bookazine dans le sens où nous le stimulons autant par les revenus des consommateurs que par les revenus publicitaires, donc je ne sais pas s’il y a plus de catégories vraiment claires», a-t-il déclaré.

«Un grand nombre de magazines en difficulté sont ceux qui sont très, très motivés par la publicité», a-t-il poursuivi. «Nous nous concentrons toujours sur le flux de revenus des consommateurs et nous commençons par quelque chose qui peut gagner de l’argent simplement en engageant le consommateur de la bonne manière et notre philosophie a toujours été que si nous le faisons, les annonceurs suivront plutôt que d’essayer de commencer quelque part où nous pensons qu’il y a un marché publicitaire vraiment sympa et que pouvons-nous créer pour y répondre. «

Barrymore, pour sa part, espère que le partenariat sera durable et qu’elle pourra continuer à développer le magazine.

«Mon objectif avec le magazine est d’en faire un deuxième et de continuer à partir de là», a-t-elle déclaré. «Vous avez juste besoin de chances, alors j’espère avoir la chance d’en faire une autre. C’est là que je me concentre, ne pas avoir peur et ne pas planifier trop loin pour ce que je ne sais pas encore possible. Je n’ai jamais été bon quand les gens se disent: « Où voyez-vous cela dans cinq ans? » Je suis comme, je n’ai aucune idée. Je suis complètement investi et je vais faire tout ce que je peux à partir d’ici.

